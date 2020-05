Accident cumplit, surprins în București: Chipul plin de sânge al victimei mi-e puternic întipărit pe retină

Zona este cunoscută ca fiind una cu probleme, însă până acum nimeni nu a luat nicio măsură. O bucureșteancă a surprins incidentul cumplit și a vorbit despre problemele care se ivesc în fiecare zi pe bulevard.

Suntem lași. Nu știm să reacționăm în caz de accident rutier

”Ieri postam despre o masina parcata pe colt, care incurca pietonii si obtura vizibilitatea celor care ieseau de pe straduta in bulevard.

Astazi, am trait un moment greu, pentru ca fix in intersectie a avut loc un accident foarte urat, iar chipul plin de sange al victimei, inca mi-e puternic intiparit pe retina. ?

Am constatat ca suntem o natie de comentatori de trotuar si putini din cei prezenti s-au implicat sa ajute efectiv.

Suntem o natie de comentatori si de oameni care doar emit scenarii, iar covid-ul a fost dat uitarii in multimea care se uita ca la cinema.

Suntem o natie care nu actioneaza rapid, care intervine greu si care are solutii la orice, dar nu face practic nimic.

Suntem saraci. Suntem lasi. Suntem niste ridicatori din umeri. Si NU STIM sa reactionam in caz de accident rutier. Asta ma sperie cel mai mult! Ca nu avem notiuni minimale de acordare a primului ajutor, in astfel de situatii.

M-am inclus si pe mine, pentru ca in afara de a mobiliza niste oameni sa traga de fiare pentru a-i oferi macar putin confort victimei, astfel incat sa vedem si ce zone blocate are, in afara de a veni cu apa si a vedea cum pot sa ajut, nu am stiut ce AS PUTEA sa fac. Ce am voie sa fac. Ce nu este interzis, ce e permis, cum pot sa ajut... M-am blocat.

Iar cand am intrebat de ce nu avem UN SEMAFOR, care sa opreasca traversarea in viteza a Bdului Marasesti, in conditiile in care, acum cateva luni si copilul meu, Luca, a fost luat pe capota masinii cand era linistit pe trecerea de pietoni din intersectie, mi s-a raspuns ca tine de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv ca CTC, comisia din cadrul primariei, a refuzat amplasarea din cauza de... tramvaie. Cum e posibil?! Ce putem face astfel incat niste oameni dintr-un birou sa inteleaga ca doar asa pot salva vieti?!

#vremsemafor”, a spus Secan Mirela, pe contul personal de Facebook.