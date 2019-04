Acuzații grave la adresa unui polițist din Borșa. Pasagerul unei mașini, amenințat că va fi închis la spitalul de psihiatrie

Acuzaţii grave la adresa unui poliţist din Borşa.

Un bărbat susţine că a fost agresat fără motiv. Bărbatul era pasager în maşina condusă de prietena sa când au fost traşi pe dreapta.

Acesta a coborât pentru a-i înmâna actele cerute de agentul de la circulaţie şi a fost luat pe sus pentru a fi dus la secţie.



Ba mai mult, poliţistul l-ar fi ameninţat că îl va închide la un spital de psihiatrie, după ce bărbatul a cerut explicaţii pentru comportamentul său.

Acum, tânărul vrea să depună o plângere penală pe numele polițistului la Parchetul din Baia Mare.

”De câte ori ies în oraș fuge după mine cu mașina poliției, cu girofarurile pornite. Fără să fac nimic. Exact cum a făcut și aseară când mi-a văzut mașina în oraș, s-a întors după noi! Dânsul are dușmănie pe mine de multă vreme și tot încearcă să mă atace și să mă provoace să îl lovesc știind că am o condamnare cu suspendare de 2 ani și 4 luni.

După ce m-a agresat și înjurat dânsul a spus că mă duce la secția de poliție. L-am întrebat de ce. Atunci a început să și mai tare să tragă de mine și să mă împingă. Până la urmă m-am urcat în mașina de poliție. Acolo m-a amenințat că mă duce la nebuni la Sighet pentru că am vrut explicații și motivul pentru care mă duce la secție.

La secție, domnul Teofil Ivașcu s-a făcut că plouă, dându-și probabil seama că a greșit. Și a încercat să mă împace. I-a făcut prietenei mele un avertisment și a luat certificatul mașinii spunând că am folii pe geamuri. Doar că dânsul nici nu s-a uitat la mașină și nici nu a cerut omologarea foliilor.

În concluzie vreau să știu motivul pentru care m-a agresat, atât verbal cât și fizic. La secție nu a mai avut treabă cu mine. Nu mi-a zis nimic, mi-a dat drumul și a chemat-o pe prietena mea să îi înmâneze avertismentul. Deci până la urmă care a fost motivul? I-am zis clar că dacă are ceva personal cu mine să rezolvăm în afara serviciului pentru că face hainele statului de râs. El a fost cel care perturbat liniștea publică în Borșa făcând circ fără motiv. Dânsul nu mă suportă și încearcă să îmi facă rău când e îmbrăcat în polițist. Când i-am spus ce daune mi-a făcut mi-a răspuns că "ai de primit fraiere!", susține victima.