Adrian Năstase, reacție după protestul anti-PSD de la Ateneu

Foto: Adrian Nastase/ Facebook

Adrian Năstase a spus că nu crede că cineva a înțeles mesajul „Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia”, proiectat joi seară de protestari pe Palatul Regal cu ocazia evenimentului inaugural pentru preluarea de către România a președinției Consiliului UE.

„Ieri a avut loc, la Ateneul Român, ceremonia oficială de lansare a Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene. Au participat, alături de oficialii de la Bruxelles si de cei români, diplomatii acreditati la Bucuresti, oameni de afaceri si jurnalisti. M-am bucurat că, cel putin, aparentele au fost salvate prin participarea presedintelui Johannis la această manifestare organizată de guvern. Discursurile oficialilor români – corecte, echilibrate. Discursurile presedintilor Tusk si Tajani – scrise cu suflet, emotionante. Discursul lui Juncker (obosit si plictisit) – fad, de cancelarie, fără „touch”. Am intâlnit multă lume – unii incă isi aduc aminte de contributia guvernului pe care l-am condus la realizarea aderării… M-am intretinut si cu unii dintre oficialii străini. Intre altii cu Frans Timmermans, pe care l-am cunoscut bine in urmă cu mai multi ani”, a scris Adrian Năstase pe blog.

„După discursuri, au fost prezentate două pelicule video. Una dintre ele evocă, emotionant, o Românie pe care iti doresti să o cunosti mai bine. Impresionantă prezentatoarea – o tânără de 10 ani. A urmat un concert care a imbinat Rapsodia a 1-a de George Enescu si Oda Bucuriei de Beethoven. Interpretate de o Orchestra a Uniunii Europene. In definitiv, simboluri ale Romaniei si Uniunii Europene”, a adăugat acesta.

„Cand s-a terminat ceremonia, afara ningea. Cei câteva zeci de protestatari plecaseră de sub podoabele calului lui Carol I. Cred că nimeni nu a inteles mesajul lor proiectat pe Palatul Regal, „Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia”. Poate că frigul generează unele dereglări de judecată. Din câte stiu, SUNTEM in UE. In Rusia nu avem cum să intrăm, chiar dacă am vrea. Formula lui Antonescu a fost conjuncturală. S-ar putea insa ca Dacian Ciolos, care i-a vizitat, sa le fi spus că PSD a fost determinant in ceea ce priveste aderarea la UE iar cei care vor să intre si chiar intră in Rusia sunt unii membri mai puternici ai UE, cu mari interese economice acolo”, a mai spus fostul premier.