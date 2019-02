Agricool. Fermierii loviți de ploaia înghețată. Pierderi de aproximativ 15%

Dupa ce seceta de anul trecut va afecta in mod special culturile de cereale, ploaia inghetata a lovit mai mult plantatiile de pomi fructiferi si vita de vie. Putem vorbi acum de o pierdere de aproximativ 15%, dar este doar o estimare.

Realitatea o vor afla fermierii peste cateva saptamani, asta daca gerul nu se intoarce la final de februarie, asa cum se intampla de obicei.

La sud de Capitală, gheaţa a pus stapânire pe tot ce e in câmp. Am dat o raită pe la plantatiile de mur, viţă de vie şi grâu. Stefan Iordache, unul dintre marii fermieri ai Romanei, spune că pagube vor fi in urma ploii inghetate.

La viţa de vie, mai bine de 15% din muguri sunt compromisi.

La grâu insă, lucrurile sunt clare. Cel putin cultura aceasta iese cu brio din inghet.

Inghetul de zilele trecute a afectat si livezile din zonele in care temperaturile au scazut sub minus 15 grade. Langa Bucuresti se afla una dintre cele mai mari plantatii de cireşi.

Seceta insa reprezinta cea mai mare lovitura pentru femieri. In Insula Mare a Brailei, in cea mai mare ferma vegetala din Europa, sunt asteptate pierderi semnificative din aceasta cauză.