Ajutor financiar de 15.000 de lei pentru cupluri sau femei singure pentru tratamente FIV. Anunțul Primăriei Capitalei

1 minut de citit Publicat la 13:13 02 Noi 2025 Modificat la 13:13 02 Noi 2025

Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” se va derula în perioada perioada Iunie 2025 – Decembrie 2026 / Sursa foto: GettyImages

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) va deschide, de luni, înscrierile în proiectul „FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sau femei singure.

Platforma online de înscriere pentru programul „FIV3 – O șansă pentru cuplurile infertile” se deschide de luni, 3 noiembrie 2025, ora 12.00.

Prin acest proiect, se acordă ajutor financiar de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, sumă destinată tratamentului medicamentos și procedurilor medicale de fertilizare in vitro.

Înscrierile se fac exclusiv online, pe site-ul https://fiv.assmb.ro, la secțiunea „Înscriere în proiect”.

„Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În total, 150 de locuri sunt disponibile pentru cupluri şi femei singure cu indicaţie medicală pentru fertilizare in vitro (FIV)”, anunţă, duminică, ASSMB.

Programul, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/04.06.2025, are ca obiectiv sprijinirea cuplurilor și femeilor singure din București care au recomandare medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

„Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea natalităţii în rândul populaţiei, pe raza Municipiului Bucureşti, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 2000 de beneficiari, în perioada 2025 - 2026, cu indicatie medicală pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro”, potrivit site-ului oficial al proiectului.

Bugetul multianual al proiectului este în valoare de 30.000.000,00 lei pentru 2.000 de beneficiari.

Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” se va derula în perioada perioada Iunie 2025 – Decembrie 2026.