Alcoolul ucide mai ales bărbații. România se află în zona de risc a Europei

Bărbații au un risc de aproape șase ori mai mare decât femeile de a muri din cauza auto-vătămării asociate consumului de alcool, iar grupa de vârstă cea mai vulnerabilă este cea a persoanelor de 35-39 de ani, arată un nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Deși consumul de alcool a scăzut în ultimele două decenii la nivel european, România se află în continuare peste media regională, alături de Portugalia și Letonia.

Bărbații au de aproape șase ori mai multe șanse decât femeile să moară din cauza actelor de auto-vătămare asociate consumului de alcool, iar persoanele aflate în jurul vârstei de 30 de ani se conturează drept cea mai vulnerabilă categorie de vârstă, relatează Euronews.

Alcoolul este responsabil pentru 31% dintre decesele cauzate de răniri și violență în Europa, potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Organizația afirmă că Europa este regiunea cu cel mai mare consum de alcool din lume, cu un cost uman care se ridică la aproximativ 145.000 de persoane.

Principala cauză de deces nu este una accidentală: auto-vătămarea este cea mai frecventă cauză, fiind responsabilă pentru 44.000 de decese cauzate de răniri fatale asociate alcoolului doar în 2019, în 83% dintre cazuri fiind vorba despre bărbați.

Urmează accidentele rutiere în care alcoolul a fost un factor determinant, cu 24.000 de decese, apoi căderile asociate consumului de alcool, care au provocat moartea a 20.000 de persoane.

În general, persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 39 de ani sunt cele mai vulnerabile, iar din punct de vedere al genului, prevalența este mai ridicată în rândul bărbaților (36,5%) decât în rândul femeilor (19,4%).

„Bărbații reprezintă majoritatea deceselor cauzate de răniri atribuibile alcoolului deoarece beau mai frecvent, consumă cantități mai mari și sunt mai predispuși la tulburări legate de consumul de alcool”, arată organizația.

Care sunt cele mai afectate țări din Europa?

Deși nivelurile de consum au scăzut începând cu anii 2000, OMS avertizează că există în continuare diferențe semnificative între tiparele de consum de alcool din Europa.

De exemplu, comparativ cu mai puțin de 20% în mare parte din Europa de Vest și de Sud, decesele ce pot fi atribuite consumului de alcool în țările din Europa de Est depășesc 60% din totalul deceselor legate de răniri și violență.

Letonia, Lituania și Rusia se remarcă în mod special, având unele dintre cele mai ridicate rate ale rănirilor fatale asociate alcoolului, cu aproximativ 23 de cazuri la 100.000 de locuitori.

În același timp, țări precum Azerbaidjan, Tadjikistan și Turcia au raportat unele dintre cele mai scăzute rate, adesea sub 2,9 cazuri la 100.000 de persoane.

Totuși, sunt luate și măsuri de contracarare a fenomenului.

Lituania, de exemplu, este singura țară baltică care a interzis vânzarea de alcool persoanelor sub 20 de ani.

De asemenea, sunt interzise vânzările înainte de ora 10:00 sau după ora 20:00 (după ora 15:00 duminica), iar regulile restrictive se aplică și în domeniul marketingului, existând o interdicție totală a publicității la alcool, inclusiv în revistele importate.

OMS subliniază în raport că „măsuri bazate pe dovezi, precum majorarea accizelor, reducerea disponibilității alcoolului în comerțul cu amănuntul, limitarea marketingului, consolidarea măsurilor împotriva condusului sub influența alcoolului și extinderea screeningului și a intervențiilor scurte, pot reduce semnificativ daunele atribuibile alcoolului și pot preveni decesele evitabile”.

Cum stă România

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că România se află printre statele europene cu un impact ridicat al alcoolului asupra deceselor cauzate de accidente și violență. Potrivit estimărilor, între aproximativ 27,9% și 51,9% dintre toate decesele violente din România sunt asociate consumului de alcool, un nivel semnificativ mai mare decât în majoritatea țărilor din Europa de Vest și de Sud.

În același timp, rata standardizată a deceselor violente atribuite alcoolului se situează între 10,2 și 22,6 la 100.000 de locuitori, ceea ce plasează România peste media occidentală, dar sub nivelurile extreme înregistrate în Rusia și în unele state din Europa de Est.

Cu cât a scăzut consumul de alcool?

Potrivit organizației, în ultimele două decenii nivelurile de consum de alcool au scăzut considerabil.

În regiunea extinsă Europa a OMS – care include și fostele state din blocul URSS – consumul mediu anual de alcool a scăzut de la 11,1 litri în anul 2000 la 9,1 litri în 2022, o reducere de 18%, „însoțită de scăderi semnificative ale consumului episodic excesiv atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor”.

Cu toate acestea, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), majoritatea țărilor din Uniunea Europeană înregistrează în continuare un consum peste această medie, România, Portugalia și Letonia aflându-se în fruntea clasamentului.

Grecia, Finlanda, Suedia, Belgia, Olanda și Italia sunt singurele țări care se situează sub nivelul de 9,1 litri.