Amenzi uriașe date de inspectorii ANPC, după ce au verificat rechizitele și uniformele școlare. Ce nereguli s-au găsit

Foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat amenzi de aproape 490.000 de lei în urma unor controale vizând rechizitele, uniformele şi ghiozdanele şcolare.

„Odata cu inceperea noului an scolar, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat actiuni de verificare a rechizitelor, uniformelor si ghiozdanelor scolare. Precizam ca tematica de control este in plina desfasurare.

Va prezentam rezultatele preliminare ale actiunilor de control desfasurate de comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov in complexul comercial Dragonul Rosu din comuna Dobroesti, judetul Ilfov si Coplexul Comercial Doraly din Comuna Afumati, judetul Ilfov:

- au fost aplicate 63 amenzi contraventionale in cuantum de 488.000 lei si 11 avertismente conform Legii 270/2017, insotite de planul de masuri de remediere a deficientelor constatate;

- la un numar de 211.504 produse, in valoare de 1.098.939 lei, s-au constatat deficiente de informare a consumatorilor, respectiv netraducerea in limba romana a elementelor de caracterizare la rechizite, lipsa compozitie fibroasa si a instructiunile de intretinere la uniformele scolare si ghiozdane.



In timpul actiunilor de contol s-au identificat acuarele fara documente de calitate, blocuri de desen la care s-a constatat ca nu respectau conditiile declarate in sensul ca pe coperta se declara ca au 20 file de A4 iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca produsul continea 10 file/A4 albe si 1 fila roz, caiete de matematica la care s-a constatat ca nu respectau conditiile declarate, in sensul ca pe coperta se declara ca au 96 file de A4 iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca produsul continea 85 file/A4”, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.