Audieri maraton în dosarul crimelor din Caracal. Avocata familiei Melencu: ”Am descoperit că fiecare persoană...”

Audieri-maraton în dosarul crimelor de la Caracal! Procurorii vor interoga simultan martori în trei oraşe: Bucureşti, Craiova şi Caracal. Gheorghe Dincă va ieşi din arest şi va fi audiat din nou la sediul central al DIICOT.

La ora zece, la sediul Poliției Craiova, vor ajunge mama, bunicul și o prietenă a Luizei Melencu pentru noi audieri.

"Cred că e a zecea oară pentru familia Melencu. Mai sunt niște aspecte care nu sunt cunoscute de anchetatori și aș dori mult să le spună familia Melencu. Cu privire la parfum, știți poziția pe care o am. Acea idee era o prostie a unui așa-zis profiler. Am făcut o încercare și Dinca nu a recaționat la niciun parfum de calitate. Cu privire la întrebările pe care le va pune anchetatorul, voi obiecta dacă vor fi întrebări care nu au relevanță și voi insista să se puna întrebări pertinente. Din ce am studiat eu din cele 21 de volume ale dosarului am constat că fiecare persoană este lăsată să spună ce vrea și întrebările sunt la suprafață", a declarat Carmen Ogășanu, avocata familiei Melencu.