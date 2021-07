Avocatul Adrian Cuculis dă în judecată Primăria Capitalei, după ce şobolanii i-au stricat maşina

Avocatul Adrian Cuculis îl acuză pe Nicuşor Dan că pune în pericol viaţa cetăţenilor din cauza aprobării foarte târzii a planului de deratizare. Zeci de oameni se confruntă cu situații uimitoare din cauza invaziei de şobolani.

În motivarea deciziei sale, de a da în judecată Primăria Capitalei, avocatul Adrian Cuculis vine o experienţă personală cu șobolanii care i-au stricat o piesă de la maşină lăsându-l în drum.

„O situație mai puțin plăcută. Sigur nu știu dacă provine din Sectorul 1 sau provine chiar de la primăria Capitalei, de la Nicușor Dan, pentru că știm foarte bine planul de deratizare pe întreg municipiul București pentru 2021 a fost aprobat abia în mai 2021 nu ca în anii trecuți când era aprobat cu un an înainte.

Niște șobolani au intrat în mașină sau, mai bine spus, în interiorul capotei și acolo sau apucat să roadă niște cabluri ceea ce a adus până la urmă la o distrugere, respectiv la ruperea unei curele care nu face nimic altceva decât să ajute la alimentarea bateriei atunci când mașina este în mișcare.

S-a rupt cureaua- am rămas cu mașina în mijlocul drumului. Am fost nevoiți să merg și să solicit asistență unei platforme pentru a aduce mașina în service. Este o mașină absolut nouă, are 9.000 de km şi putea să fie mult mai grav, respectiv șobolanii care mișună nestingheriți prin București să roadă cablurile de electricitate", a spus avocatul Adrian Cuculis.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal