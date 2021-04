Un bărbat din Vaslui a murit în faţa casei, după ce a fost cărat cu roaba de un vecin care l-a aruncat în curte

Bătrânul în vârstă de 73 de ani a fost găsit fără suflare după ce cu o seară înainte, consumase alcool împreună cu un vecin care l-a transportat pe bărbat acasă într-o roabă, și l-a lăsat în curte.

Bătrânul lucra cu ziua, iar sâmbătă plecase de dimineața să-l ajute pe unul dintre locuitori. Spre seară, cei doi s-au cinstit cu alcool, iar a doua zi, bătrânul a fost descoperit mort în fața casei, de către o femeie care i-a alertat și pe ceilalți vecini.

Martorii care au anunțat Poliția, au relatat cu amănunte cum arăta cadavrul bărbatului, iar locuitorii sunt de părere că acesta ar fi fost omorât.

“O vecină de-a lui ne-a anunțat că nea Costică a căzut în fața ușii și că e cu fața în jos. Am intrat și l-am vazut. Cu pantalonii la jumăte trași, cu spatele gol, mâinile sub el. Era vânăt în partea dreaptă, am zis că nu e căzătura, e omorât. Am plecat și am sunat la poliție”, a declarat unul dintre martori.

Bătrânul făcuse închisoare pentru că și-a ucis soția

Locuitorii își amintesc că deși bătrânul avea în public o atitudine liniștită, și nu avea dușmani, bărbatul fusese la închisoare pentru mai multe furturi și pentru faptul că și-a ucis soția, notează vremeanoua.ro.

”Și-a omorât soția, mai are o fată care muncește în străinătate. A fost un tip agresiv în familie, nu în societate. Când ieșea pe poartă avea alt comportament. La băutură toate se fac”, a declarat una dintre locuitoarele din zonă.

Poliția a deschis doasar penal pentru moarte suspectă și continuă investigațiile pentru stabilirea cazelor care au dus la decesul bărbatului.

