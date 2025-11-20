Barometrul Bunăstării: România obține un scor mai mare decât Bulgaria, chiar dacă are vulnerabilități în Sănătate și Educație

2 minute de citit Publicat la 13:52 20 Noi 2025 Modificat la 14:01 20 Noi 2025

Pe domeniul Sănătate, România înregistrează cele mai mari provocări, în special la nivelul prevenției, factorilor de risc și sănătății mintale. Sursa foto: Agerpres

România a obținut un scor de 6,91 din 10 în cadrul primei ediții a Barometrului Bunăstării, un raport al Alianței pentru BunăStare (ABS), bazat pe date din surse oficiale, care integrează trei dimensiuni esențiale – Educație, Sănătate și Bunăstare socială, conform Agerpres.

Potrivit documentului, realizat de compania MIR Research, pentru anul 2024, România a obținut un scor total de 6,91, pe o scală de la zero la zece, rezultat care plasează țara noastră peste Bulgaria (6,69), dar sub celelalte state analizate din regiune: Cehia (7,84), Polonia (7,81), Slovacia (7,25) și Ungaria (7,01).

"Barometrul confirmă că bunăstarea este un efort comun – nu doar al sistemului de sănătate, al educației sau al politicilor sociale, ci al întregii societăți. Rezultatele arată atât evoluții încurajatoare, cât și zone în care este nevoie de accelerarea reformelor, în special în sănătate și educație.

Industria de asigurări poate contribui, într-un mod decisiv, la creșterea bunăstării românilor – de la reducerea vulnerabilităților financiare la stimularea culturii prevenției. Prin acest proiect, Alianța își asumă rolul de actor activ în dezvoltarea durabilă a societății românești", a declarat, într-un comunicat de presă, Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), organizația care a inițiat platforma ABS.

Indicatorii folosiți la întocmirea raportului de specialitate au fost selectați în funcție de prioritățile de dezvoltare ale României și de disponibilitatea datelor la nivel național și european, astfel încât analiza să permită comparații relevante cu alte țări din regiune. Metodologia este inspirată din modele utilizate la nivel internațional, inclusiv în practica OCDE.

Conform Barometrului, pe domeniul Sănătate, România înregistrează cele mai mari provocări, în special la nivelul prevenției, factorilor de risc și sănătății mintale. Astfel, la acest capitol, România se află înaintea Ungariei, dar în urma Cehiei, Slovaciei, Poloniei și Bulgariei.

Totodată, în ceea ce privește Educația, România continuă să se confrunte cu dificultăți pe nivelul de studii, accesul la educație, competențele digitale și rata crescută a părăsirii timpurii a școlii, conform concluziilor enunțate în raport.

În privința Bunăstării sociale, aceasta este cea mai performantă dintre cele trei dimensiuni, datorită rezultatelor bune în ceea ce privește siguranța fizică, coeziunea comunitară și satisfacția față de viață. În acest sens, România se poziționează peste Bulgaria și Ungaria, dar sub Polonia, Cehia și Slovacia.

"Rezultatele Barometrului confirmă tendințele identificate în studiul de percepție lansat anterior de Alianța pentru BunăStare, motiv pentru care vom accelera anumite acțiuni specifice, căci bunăstarea nu se reduce la nivelul veniturilor, ci implică educație, autonomie, relații personale, încredere și o stare generală de echilibru emoțional. Românii își regăsesc bunăstarea în familie. Există un apetit în creștere pentru prevenție, informare și independență în luarea deciziilor privind propria viață, dar barierele sistemice - de la accesul la servicii până la calitatea acestora - rămân semnificative", susțin realizatorii documentului.

Alianța pentru BunăStare (ABS) este o platformă colaborativă ce reunește companii, organizații, instituții publice și experți pentru a promova măsuri preventive și a îmbunătăți calitatea vieții în România.