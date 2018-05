Bătaie în clasă între două eleve de la un liceu din Găeşti

- Două eleve ale unui liceu din Găeşti au fost filmate în timp ce se băteau în clasă, într-o pauză, imaginile fiind făcute publice marţi.



În filmare se vede cum una dintre fete este împinsă şi pălmuită de o colegă, iar un băiat le încurajează să continue conflictul. Se pare că incidentul a avut loc într-o pauză, la Liceul Tehnologic "Iordache Golescu" din Găeşti, judeţul Dâmboviţa.



Conducerea inspectoratului şcolar a precizat că cele două eleve riscă scăderea notei la purtare.



''Am văzut imaginile. Deja am identificat elevele, culmea e că eleva agresivă nu a avut probleme până acum sau manifestări de genul acesta. Fata agresată e o fată cu cerinţe educative speciale, care era în program de consiliere. De acum, intră şi cealaltă în program de consiliere psihologică cu psihologul şcolii. Legat de vreun băiat care să le încurajeze, nu am amănunte la acest moment, probabil este cel care filmează. Fetele sunt la învăţământul obligatoriu, până în clasa a X-a, nu pot fi exmatriculate (...) riscă scăderea notei la purtare, care poate merge până la cazuri drastice în aşa fel încât să ajungă la corigenţă. Dar asta nu rezolvă problema. De exemplu, fata aceasta stă cu un singur părinte, are mama plecată în străinătate şi în multe cazuri cu elevi problemă se regăseşte această situaţie", a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general Sorin Ion.