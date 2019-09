Bunicul Luizei, copleșit de durere în ziua reconstituirii: De la început am avut garanția că aici se joacă un teatru ieftin

foto- captură Antena 3

Marți se va face reconstituirea în cazul răpirii Luizei Melencu, celaltă fată pe care Dincă a recunoscut că a ucis-o. Bunicul Luzei Melencu, copleșit de durere, a dat mai multe declarații.

”Am sperat că după acea revoluție vom avea o țară ca afară. Ne-au mințit, nu au fost în stare să facă nimic bun. Domnul Dincă nu are nicio emoție. Știe că pentru el aceste reconstituiri nu au nicio semnficație. De la început am avut garanția că aici se joacă un teatru ieftin de când am mers la Coșoveni la acei milițieni”, a spus bunicul Luizei, potrivit unui post de televiziune.