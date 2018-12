Cântăreața, care a murit într-un accident de circulație, avea o relație pasională. Anca Pop se iubea cu o tânără

Cântăreaţa Anca Pop și-a găsit sfârșitul după ce a căzut cu maşina în Dunăre, la Sviniţa. Blonda recunoștea că este lesbiană și avea o relație cu o tânără brunetă, Fraga. Anca mărturisea că nu putea avea o relație cu vreun bărbat, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru a fi cu femei, precum era ea.

„Dragostea înseamnă să fii fascinată de cineva, să admiri pe cineva, iar persoana cealaltă să fie la fel de fascinată și să te admire pe tine. Altfel nu poate fi… nu este dragoste prin posesivitate și gelozie sau impunere de niciun fel.

Eu am ales să fac exact opusul, instinctiv. Ce făcuse mama mea, adică să te căsătorești cu un bărbat, să-i gătești, nu mi s-a părut normal și atunci eu am ales exact opusul, deci am fost teribilistă, rebelă, am făcut tot ce se putea, ca experiment sexual. Mi se pare foarte grav ce observ la femei, inclusiv la mama mea, înțeleg și istoria din spate, mi-a povestit că mama ei îi spunea, de exemplu, că femeia este WC-ul bărbatului.

După aia, mama ei a murit când mama mea avea 14 ani și a rămas cu un tată, care era mai strict și alcoolic și îi zicea să aibă grijă de comoara asta că este singura chestie care o să te salveze. L-a întâlnit pe tata, care era un băiat bun și umbla după ea, a curtat-o foarte mult timp, iar mătușile mele au sfătuit-o să se mărite, că-i băiat bun. Dar de fapt, mami a vrut să meargă la București, să facă facultate de teatru, ar fi fost o bună actriță. Mama își făcea griji de ce zice lumea din oraș, când a aflat că sunt lesbiană și m-a deranjat foarte tare tonul”, povestea cântăreața.

Anca Pop începuse o relație cu Fraga, o tânără la fel de deschisă, cu care avea o energie feminină aparte. “Ne-am cunoscut la un studio, la Mogoșești, și de acolo a fost o chimie, o energie feminină aparte, care nu știm încă unde va duce. Am dormit de câteva ori împreună, îmbrățișate. Nu există limite, nici bariere. Mă îndoiesc că eu sau Fraga o să acceptăm vreodată un bărbat în viața noastră, pentru că ei nu sunt pregătiți încă pentru femei ca noi. Bărbații sunt intimidați, geloși, vor să controleze și nu vor avea niciodată parte de femei ca noi, de femei insipide”, considera Anca Pop.