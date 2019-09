Caz fără precedent! Un profesor a dat în judecată Biserica Ortodoxă și a câștigat: „De 30 de ani este în detrimentul copilului”

Foto: Facebook

Caz fără precedent în România! Un profesor a dat în judecată Biserica Ortodoxă și a câștigat.

Emil Moise, profesorul de filosofie din Buzău care s-a războit în instanţă cu Ministerul Educaţiei şi Biserica Ortodoxă, pentru a scoate icoanele din şcoli şi pentru ca ora de religie să devină disciplină opţională, a lansat un nou avertisment.

”În atenția elevilor/elevelor, cadrelor didactice și părinților

Slujbele și serviciile religioase în școli sunt organizate nelegal

De aproape 30 de ani Ministerul Educației se lasă influențat de Biserica Ortodoxă Română (BOR) permițând prozelitismul religios în școli, în mod nelegal, în detrimentul interesului superior al copilului. De regulă o face explicit, alteori lasă inspectorii școlari și directorii/directoarele de școli să intre în această capcană care poate avea drept consecințe atragerea răspunderii penale și plata unor despăgubiri.

Slujbele și serviciile religioase sunt interzise în școlile publice prin prevederile Legii libertății religioase, ale Legii educației și ale Regulamentului de organizare a unităților de învățământ și sancționate ca infracțiune în Codul penal.

În plus, urmare a sesizării Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, prin Hotărârea 706/2017 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis că oficierea de slujbe religioase în unitățile publice de învățământ constituie discriminare dacă nu este aprobată de Consiliul de Administrație al unității de învățământ, aprobare care nu poate fi dată decât la cererea prealabilă a părinților elevilor minori sau a elevilor majori, iar participarea la astfel de servicii religioase nu trebuie să fie obligatorie. Totodată, CNCD a recomandat Ministerului Educației să elaboreze o normă juridică prin care să reglementeze activitățile cu caracter religios în unitățile de învățământ preuniversitar, în condițiile menționate.

Hotărârea CNCD a devenit definitivă și executorie, în temeiul prevederilor O.G. 137/2000, cu completările și modificările ulterioare.

La solicitarea Asociației, prin Hotărârea din 31.05.2019, Curtea de Apel București a confirmat hotărârea CNCD și a decis că oficierea de slujbe religioase în unitățile de învățământ poate fi organizată doar dacă este aprobată de Consiliul de Administrație, la cererea părinților sau a elevilor majori, iar participarea să nu fie obligatorie (ceea ce înseamnă că slujbele și serviciile religioase nu pot fi organizate în timpul programului școlar).

De mai bine de 15 ani Asociația protejează drepturile copiilor, în special dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie.

Copiii, respectiv cadrele didactice, pot refuza să participe la slujbele sau serviciile religioase organizate în școli, iar directorii care aprobă oficierea unor astfel de slujbe religioase pot să răspundă penal. Asociația oferă sprijin juridic în situațiile în care este sesizată cu încălcarea dreptului la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, sau a dreptului la egalitate în fața legii, ale copiilor sau ale cadrelor didactice. Ni se pot adresa și copiii, desigur.

În cursul zilei de azi am sesizat (din nou) Ministerul Educației pentru a decide interzicerea unor astfel de practici abuzive. O decizie în acest sens a luat ministrul Educației în data de 01.11.2016, dar decizia a fost sabotată din interiorul Ministerului. Tot azi am sesizat Avocata Poporului pentru a lua măsurile care se impun pentru respectarea drepturilor copiilor și am cerut Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române să respecte prevederile legale și să transmită preoților aflați în slujba BOR să nu mai oficieze servicii religioase în unitățile publice de învățământ”, scrie Emil Moise pe pagina sa de Facebook.