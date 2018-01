Oare cum o fii sa mananci gustarea din avion,gen un “sandwich “ca na .....ai platit un bilet si gustarea este inclusa in pretul biletului sau ma rog din plictiseala sa mai treaca timpul , pana la destinatie .Bun nimic de zis , insa dupa ce il mananci ,auzi in spatele tau o domnisoara bruneta care tipa ...ca sandwiciul este expirat de 2 zile , lumea manca ca na.......ma uit si eu pe ambalaj si DA era expirat .Ajung acasa si ce sa vezi , ma mananca rau pielea , ma dezbrac si constat ca sunt plina de URTICARIE ( blande) asta este ce sa fac ma scarpin ....felicitari COMPANIA AERIANA TAROM !!!!!!!

