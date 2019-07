Ce alegi, călătoria cu trenul, cu avionul, cu microbuzul sau autocarul?

În general, călătoriile cu mijloace de transport costă mult, mai ales zborul cu avionul. Cei care spun că biletele de tren sunt scumpe și preferă confortul mașinii personale pentru a merge în concediu, probabil știu deja că vor ajunge să plătească mai mulți bani pentru combustibil, pentru că și acest mijloc de transport consumă destul carburant.



Călătoria cu avionul, cel mai rapid mod de transport



Dacă alegi călătoria cu avionul, poți spune că vei zbura rapid spre destinația dorită. Zborul cu avionul este plăcut și sigur pentru pasageri, dar costul este destul de ridicat comparativ cu trenul, microbuzul sau autocarul. Din păcate, există și alte dezavantaje, anumite probleme pe care le poți întâmpina la aeroport, unele dintre ele chiar îți pot crea mari bătăi de cap (cum ar fi pierderea bagajelor, întârzierea plecării avionului și altele).





Pentru o călătorie în străinătate este necesar să ai biletul de avion, dar și alte documente, cartea de identitate sau pașaportul. Actele se controlează la aeroport, după controlul de securitate, uneori se pot verifica și în mod neașteptat.



Persoanele care preferă acest mijloc de transport trebuie să rezerve bilete la avion din timp, cu ajutorul agențiilor de turism care au acces la diferite baze de date ale unor companii de transport aerian, prin sisteme computerizate de rezervări. Ele trebuie să afle ce reguli se aplică la biletul de avion, dacă sunt anumite detalii care trebuie cunoscute. Unele bilete se pot schimba sau se pot anula dacă persoanele doresc asta, dacă se răzgândesc sau amână călătoria.

De regulă prețurile biletelor de avion sunt cam mari, ele se stabilesc în funcție de anumite condiții ale companiilor de transport aerian. Acestea se referă la destinație, perioada în care se călătorește, clasa de confort și alte aspecte.



Călătoria cu trenul



Călătoria cu trenul este considerată una din cele mai sigure în prezent, dar din păcate, nu foarte plăcută. Transportul cu trenul vara este lent și destul de inconfortabil din cauza căldurii insuportabile. Spunem asta pentru că în România nu sunt condiții bune în aceste mijloace de transport de călători ca în țările civilizate. În trenurile din țara noastră se merge în stres, în vagoane murdare, unii pasageri beau alcool, mănâncă și fac miros în cușete și așa mai departe.

Trenurile merg destul de greu când pleacă din gări sau din halte, au angrenaje vechi care scârțâie, fac zgomote care te năucesc de cap până la destinație. Probabil dacă ar circula cu viteză mai mare, ar crește și riscul de accidente. Acest lucru se datorează faptului că infrastructura este foarte rea în țara noastră față de alte țări ale Europei: Italia, Franța sau Spania.



În Franța o călătorie cu trenul pe o distanță de 600 km durează mai puțin de 3 ore. În România ai nevoie de cel puțin 6 ore pentru a parcurge cu trenul aceeași distanță. De la Satu Mare până pe litoral mergi cu trenul 9 ore.



Călătoria cu microbuzul sau cu autocarul



Aceste autovehicule sunt potrivite în diferite ocazii:



Pentru a merge oriunde în călătorie sau în vacanță, pe litoral la Marea Neagră, la munte, la obiective turistice din anumite regiuni din țară, la mănăstiri și muzee, în concediu în străinătate

Pentru transportul persoanelor la serviciu și înapoi



Pentru transportul copiilor la școli sau la grădinițe, în tabere de vacanțe



Pentru transportul unor persoane la hoteluri sau la aeroport, pentru călătorii de afaceri, la conferințe, simpozioane sau în scop recreativ, la evenimente, concerte sau diferite spectacole.



Călătoriile cu microbuzul sau cu autocarul sunt confortabile, sigure și nu costă prea mult.



Oamenii apelează frecvent la o firmă de închirieri autocare în București și Alexandria care are un parc auto cu numeroase microbuze și autocare, pe care le închiriază numai cu șoferi pentru transportul de persoane intern și internațional. Plecările sunt din București și Alexandria, dar și din alte zone din Teleorman: Videle, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea.



Firma are experiență în domeniu, servește piața de transport persoane și de închiriere de microbuze și autocare de mai bine de 18 ani. Microbuzele sunt moderne, de marcă Mercedes, au 15, 19, 20 sau 29 de locuri pentru pasageri. Sunt și microbuze de marcă Isuzu, Volvo, Temsa, Iveco care au anul de fabricație 2018 sau 2019 și pot fi cu 29-30 de locuri.



Autocarele sunt și ele moderne, au dotări excelente, conform standardelor companiilor Temsa, Mercedes, Volvo, Isuzu, Iveco. Acestea sunt utile pentru transportul de persoane în țară și în străinătate, pentru diferite ocazii. Toate aceste servicii au fost apreciate de clienți mereu, ei revin atunci când au nevoie de mijloace de transport de acest fel pentru diferite necesități.



Șoferii microbuzelor și autocarelor au experiență și asigură mereu o călătorie rapidă, sigură și plăcută pentru pasageri. Sunt sociabili, prietenoși, atenți cu pasagerii, au răbdare cu copiii și cu bătrânii. Au multe ore de condus în condiții de trafic dificil, selectează rutele cele mai ușoare pentru a ajunge întotdeauna la timp la destinație.



Cei care aleg un astfel de mijloc de transport vor avea parte de o călătorie relaxantă, vor merge în siguranță într-un autovehicul modern, dotat cu aer condiționat și cu scaune confortabile. Firma Transcar are microbuze și autocare de marcă, care sunt prevăzute cu echipamente performante ce asigură un confort extraordinar pe parcursul călătoriei indiferent de destinație și condiții atmosferice. Prețurile pentru închirierea acestor autovehicule sunt competitive și apreciate ca fiind acceptabile de clienți. Plata se face în avans, autovehiculele sunt verificate cu atenție înainte de plecare, au reviziile făcute recent și ITP-ul valabil, sunt în stare perfectă de funcționare.