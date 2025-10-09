Cel mai rar peşte de apă dulce din Europa, în pericol. Poluare masivă pe râul Vâlsan, semnalată de activiștii de mediu

Aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa, în pericol FOTO: Alex Găvan/Facebook

O poluare masivă ar fi avut loc pe râul Vâlsan, habitatul aspretelui, considerat cel mai rar pește de apă dulce din Europa și aflat pe cale de dispariție. Incidentul a fost semnalat de activistul de mediu Alex Găvan, care a scris pe Facebook că râul Vâlsan a ajuns “o bombă cu ceas”.

“Stația de epurare de la Brădetu. Poluare masivă. Miros groaznic. Râu otrăvit de ani de zile, în formă continuată. Este o chestiune de sănătate publică, nu doar o crimă de mediu, cu premeditare, din categoria „toți știau””, a scris Găvan miercuri pe rețelele de socializare, avertizând că „râul acesta moare”.

Activistul de mediu Alex Găvan a publicat imagini cu o mreană rănită, despre care afirmă că a fost afectată de poluare, și a relatat că, într-un sector unde aspretele era odinioară frecvent, abia au fost identificate două exemplare pe o distanță de peste 100 de metri.

„Biologii prezenți într-o acțiune științifică de teren au confirmat că rana este cauzată de poluare. Într-un sector unde aspretele era cel mai abundent, abia am reușit să găsim două exemplare. Populațiile tuturor speciilor de pești sunt în scădere”, a precizat Găvan.

Activistul de mediu a atras atenția că un râu otrăvit afectează sănătatea populației, nu doar pentru pești și celelalte vietăți.

“Dar chestiunea nu este (doar) despre asprete și alți pești. Nu este despre cum (nu) avem grijă de ariile noastre protejate, acolo fiind și rezervație naturală și sit Natura 2000.

Râul acesta moare. Nu este o exagerare. Moare sub ochii noștri închiși și cu complicitatea noastră.

De ani de zile, sesizări către toate instituțiile în măsură să aplice legea nu au dus la nicio îmbunătățire reală a situației poluării din zonă”, a mai precizat Găvan.

Ce este aspretele, considerat o fosilă vie

Aspretele este o specie de pește foarte rară, considerată o fosilă vie și, după unele estimări, contemporană chiar cu ultimii dinozauri. Valea Vâlsanului este singurul loc de pe planetă unde încă mai supraviețuiește această specie Iar noi, oamenii, suntem cei ce am adus-o în pragul dispariției.

În perioada 10 – 16 octombrie 2022 s-a desfășurat cea mai amplă acțiune de inventariere a speciei, de la descoperirea ei în 1956 (an în care se mai regăsea și în râurile Argeș și Doamnei) și până astăzi.

Atunci un număr record de 58 de exemplare de asprete au fost găsite în râul Vâlsan din munții Făgărașului.

Niciodată de la mijlocul anilor ’60 ai secolului trecut nu s-au mai identificat atât de multe exemplare de asprete, cel mai mare număr fiind până acum de 12, găsite la începutul anilor 2000. De asemenea, au existat și ani în care s-a crezut că aspretele este complet dispărut.