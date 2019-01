Cod galben de ceaţă în 17 judeţe, în următoarele ore

Foto: pixabay.com

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în orele următoare pentru zone din 17 judeţe.



Astfel, până la ora 10:00, în judeţul Constanţa se va semnala, local, ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m.



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în zone din judeţele Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Gorj şi Dolj se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 m.



De asemenea, până la ora 12:00, în judeţele Mureş, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Argeş, Giurgiu, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman şi Călăraşi se va semnala, local, ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.