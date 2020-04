Oamenii sunt ţinuţi în condiţii improprii, mâncarea este depozitată în bidoane murdare, iar în frigiderele stricate sunt ţinute covoarele pline de urină. Curtea unde ar trebui ca bătrânii să aibă spaţii verzi, unde ar trebui să fie amenajate locuri pentru recreere arată ca un cimitir de fiare vechi, scrie adevarul.ro.

"Primele concluzii sunt revoltătoare. S-a constatat din nou că nu se respectă normele igienico-sanitare de funcţionare, că acest cămin funcţionează fără autorizaţie. Am găsit 22 de bătrâni. Spaţiul nu este dezinfectat, se folosesc substanţe expirate, camerele oamenilor sunt necorespunzătoare. Unii sunt ţinuţi la subsolul clădirii, nu au ferestre, nu au grupuri sanitare. Căminul nu are medic, nu are sală de tratament. Nimic nu este în regulă", a spus directorul DSP Dolj.