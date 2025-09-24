Controlorii STB au primit uniforme noi. Stelian Bujduveanu: "De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat"

Primarul interimar al Bucureștiului a precizat, într-o postare pe Facebook, că angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB), cei care controlează călătorii în mijloacele de transport în comun, vor primi uniforme noi.
„STB se schimbă pentru voi, bucureşteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi şi moderne, acum facem următorul pas: reînnoim şi uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat, în condiţii civilizate. Avem grijă de Bucureşti şi de toţi cei care folosesc transportul in comun”, a postat Stelian Bujduveanu.
18 km de linie de tramvai, în reabilitare
Au început deja lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două mari artere din București: Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady. Mai multe trasee de transport în comun din Capitală se modifică.
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de începere la sfârşitul lunii august, se vor finaliza în doi ani, acest lot are 18 kilometri, iar valoarea investiţiei se ridică la 150 de milioane de euro cu TVA, potrivit primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Modificările la traseul tramvaielor
- Linia 19 va funcționa pe un traseu modificat, între terminalele „Calea Vitan” și „Zețarilor”, cu deviere prin Șoseaua Mihai Bravu, Calea Dudești, Pod Timpuri Noi și Șoseaua Giurgiului.
- Va fi înființată linia navetă 619, care va circula între „Autobaza Titan” și „Faur”, pe traseul: Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918.
- Linia 27 va funcționa pe traseul „Faur” – „Piața Unirii”, via Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Camil Ressu și Bd. Mărășești.
- Se introduce și linia navetă 627, cu traseu între „Autobaza Titan” și „Dristorului”, pe Bd. Theodor Pallady și Bd. Camil Ressu.
- Linia 49 va circula între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, cu întoarcere prin Calea Dudești.
- Linia 27 va funcționa pe traseul „Faur” – „Piața Unirii”, via Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Camil Ressu și Bd. Mărășești.
- Se introduce și linia navetă 627, cu traseu între „Autobaza Titan” și „Dristorului”, pe Bd. Theodor Pallady și Bd. Camil Ressu.
Linia 49 va circula între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, cu întoarcere prin Calea Dudești.