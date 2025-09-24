Controlorii STB au primit uniforme noi. Stelian Bujduveanu: "De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat"

Primarul interimar al Bucureștiului a precizat, într-o postare pe Facebook, că angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB), cei care controlează călătorii în mijloacele de transport în comun, vor primi uniforme noi.

„STB se schimbă pentru voi, bucureşteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi şi moderne, acum facem următorul pas: reînnoim şi uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat, în condiţii civilizate. Avem grijă de Bucureşti şi de toţi cei care folosesc transportul in comun”, a postat Stelian Bujduveanu.

18 km de linie de tramvai, în reabilitare

Au început deja lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două mari artere din București: Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady. Mai multe trasee de transport în comun din Capitală se modifică.

Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de începere la sfârşitul lunii august, se vor finaliza în doi ani, acest lot are 18 kilometri, iar valoarea investiţiei se ridică la 150 de milioane de euro cu TVA, potrivit primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Modificările la traseul tramvaielor