O fetiță cu dizabilități a rămas fără aparatul auditiv. Un hoț de pe litoral a furat ghiozdanul mamei | ”Nu aude deloc fără el”

O fetiță cu dizabilități a rămas fără aparatul auditiv, după ce un hoț de pe litoral a furat rucsacul mamei.

Sursa foto: Agerpres

Litoralul românesc este foarte aglomerat în vara aceasta. Pe lângă turiști îşi fac apariţia şi oameni rău intenţionaţi.

O familie din Iaşi, aflată în concediu la mare, a rămas fără un ghiozdan în care se aflau un laptop, un ceas se afla și un aparat auditiv, de care are nevoie fetiţa lor. Fără acest aparat, copilul poate auzi deloc.

Oamenii declară că geanta le-ar fi fost furată în tipul ce erau cazați, în staţiunea Eforie.

”Noi în dimineața zilei de 18 august am eliberat camera de la Venus. Am plecat cu toate bagajele la Aqua Magic, cu copiii, iar seara ne-am cazat la Eforie. Abia pe 20 august am realizat că ghiozdanul lipsește.

În zilele acestea nu a purtat aparatul pentru că nu are voie să intre cu aparatul în mare și noi am stat la plajă mai tot timpul. Copilul are mai multe dizabilități și nu aude deloc fără acel aparat auditiv”, a declarat mama copilului pentru Replica de Constanța.

Mama fetiţei îndemna hoţul să returneze aparatul autiditv, spunând că acesta nu are ce să facă cu respectivul aparat, fiindcă acesta este compus din două parți, una dintre ele fiind plasată în interiorul urechii copilului, prin intervenţie chirurgicală.

”În ghiozdan, pe lângă aparatul auditiv, se mai afla un laptop și un ceas, dar aparatul este mai scump decât tot ce se afla în respectivul ghiozdan. Doar partea exterioară, care este pierdută, costă 7 mii de euro.

Copilul are un magnet în cap, a fost operat, iar cel care a luat ghiozdanul, și implicit aparatul, nu are ce să facă cu el, cele două piese fiind împerecheate.

Din fericire, dacă nu găsim acel ghizdan, nu trebuie să apelăm la o altă intervenție chirurgicală, trebuie să cumpărăm doar partea externă a aparatului”, a mai transmis mama fetiţei, potrivit replicaonline.ro.