Fost ministru liberal: Justiţia a murit după o lungă şi grea suferinţă şi după ce a tolerat implicarea SRI în dosare

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru spune că a respectat timp de cinci ani - cât a durat procesul - independenţa justiţiei.

El denunţă, pe de altă parte părtinirea instanţei de judecată, argumentând că i-a fost respinsă solicitarea de a face testul poligraf iar înregistrările acceptate în instanţă ar fi fost scoase din context.

Într-un final în care pomeneşte de tranziţia Justiţiei române de la cea politic-represivă la cea a statului de drept, Adomniţei se întreabă dacă doar factorul aleator l-a adus "în fața unei cizme de cauciuc rusești sau a unui bocanc securist."

Fragmente din postarea fostului ministru PNL, în continuare:

Cristian Adomninţei: Justiţia a murit. Voi respecta hotărârile judecătoreşti

"Cronica unei morți așteptate: după o lungă și grea suferință, justiția a murit.

5 ani v-am respectat independența. Am refuzat orice interviu. Nu am dat nici o declarație, nu am făcut nici un comentariu, nici public, nici privat. Nu am vrut niciodată să poată fi atinsă libertatea dumneavoastră de conștiință. Să vă simțiți presată, analizată, stresată. V-am oferit tot respectul pe care îl merită o autoritate, într-un stat de drept. Stat de drept pe care îl respect până la capăt și în fața căruia mă înclin, căci este proiectul meu de viață: un stat în care să fie respectate drepturile și libertățile cetățenilor.

5 ani am respectat tot ceea ce ați dispus (...) Deși a fost evidentă lipsa dumneavoastră de curiozitate cu privire la vinovăția sau nevinovăția mea, încă de când ați respins cererea mea de a fi testat poligraf, deși a fost evidentă toleranța dumneavoastră față de implicarea SRI in dosarul meu (...) deși ați sfidat orice aparență de respectare a principiului egalității armelor, atunci când ați acceptat doar interceptările SRI trunchiate și scoase din context pe care le folosea DNA, nu și pe cele, tot ale SRI, din care reieșea că denunțătorul lor raporta opozanților mei politici, consultându-i cu privire la demersurile viitoare în ceea ce mă privește, v-am acordat prezumția de nevinovăție.

Cristian Adomninţei: Înţeleg că hrana deţinuţilor este mai bună acum

Într-un stat de drept, hotărârile judecătorești, bune sau proaste, trebuie respectate. Iar eu am să le respect, indiferent de situație: sunt un om demn, m-am născut liber și voi muri liber, indiferent de lagărele pe care mi le prescrieți. Înțeleg că e mai bună mâncarea deținuților acum, decât era la Sighet.

Într-o justiție care tranziționează de la cea hidos și politic represivă, a fostului regim, către una a statului de drept, într-o justiție în care au început să pășească, elegant, discret, doamne cu pantofi albaștri, mă întreb dacă doar aleatoriul m-a adus."

Tribunalul Iaşi a pronuntat, vineri, primele sentinţe în dosarul "Albumul", instrumentat de DNA timp de cinci ani.

Judecătorii i-au gasit vinovaţi pe inculpaţi, care au primit pedepse cu executare. Cristian Adomniţei, fost ministru PNL al Educaţiei şi fost şef al Consiliului Judeţean Iaşi în perioada 2012 - 2015, a fost condamnat la 3 ani şi 2 luni de detenţie cu executare.

Adomniţei a fost condamnat pentru fapte comise în timpul mandatului de preşedinte al CJ Iaşi, mai exact, pentru că a favorizat o companie din municipiu.

Au mai primit condamnări Teodora Jinga (4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare), Carmen Irimescu (4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare). Jinga şi Irimescu au ocupat funcţii de conducere la Consiliul Judeţean Iaşi.

Administratorul firmei favorizate, Letiţia Popa, a primit o pedeapsă de 4 ani şi 7 luni de închisoare cu executare iar firma pe care aceasta o conducea la momentul comiterii faptelor a primit o amendă penală de 105.000 de lei. Decizia pronunţază vineri de judecători nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.