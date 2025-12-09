Cum influențează noua Lege Nordis piaţa imobiliară. Expert: Va avea impact în scumpiri, dar mulţi constructori vor dispărea

Cum influențează noua Lege Nordis piaţa imobiliară. FOTO: Getty Images

"Legea Nordis va avea un impact semnificativ în creşterea preţurilor, pentru că piaţa dezvoltatorilor imobiliari se va profesionaliza sau putem să spunem că se va curăţa. Mulţi vor dispărea din piaţă, iar cei care vor rămâne şi se vor putea credita din bănci vor transfera costul de creditare către consumatorul final", a afirmat Marius Baiţelu, specialist în piaţa imobiliară şi fondator GKM Group, conform Agerpres. Prin Legea Nordis se limitează avansul la vânzările de locuinţe.

Tranzacţiile imobiliare cu credite ipotecare au crescut în acest an cu 7 puncte procentuale, la 58%, de la 51% anul trecut, iar până la finalul anului ar putea urca la 60%, a declarat, marţi, Claudiu Trandafir, economist şi fondator OferteBancare.ro.

"Noi am remarcat o creştere a cererii de creditare şi e destul de mare. Dacă anul trecut 51% din tranzacţii s-au făcut prin credite cu garanţie imobiliară, până la momentul de faţă, cifrele ne arată că 58% din tranzacţii sunt făcute cu credite ipotecare. Deci, vedem o creştere de aproape 7% în zona tranzacţiilor cu garanţie ipotecară. Ce înseamnă asta? Chiar dacă numărul de tranzacţii a scăzut cu 3%, vorbesc de tranzacţii reale, date luate de ANCPI şi BNR, până la finalul anului eu cred că 60% din tranzacţii vor fi prin credite ipotecare.

Asta înseamnă că au crescut, inclusiv soldul creditelor ipotecare a crescut. Şi aici o să scot din balanţă tranzacţiile de refinanţare, rescadenţări, care cumva au dus piaţa asta aproape de 9 miliarde şi ceva de euro. Tranzacţiile reale se situează undeva aproape de 4,8 - 5 miliarde de euro", a spus Trandafir, într-o conferinţă de presă.

Locuințele se vor scumpi, iar unii dezvoltatori s-ar putea retrage

În ceea ce priveşte piaţa imobiliară, Marius Baiţelu, fondator GKM Group, consideră că am putea vedea creşteri ale preţurilor în perioada următoare, după apariţia Legii Nordis, care "va curăţa" piaţa dezvoltatorilor imobiliari.

"Aş vrea să vorbesc despre un subiect la modă acum, Legea Nordis, care va avea un impact semnificativ în creşterea preţurilor, pentru că piaţa dezvoltatorilor imobiliari se va profesionaliza sau putem să spunem că se va curăţa, depinde cum vreţi s-o priviţi.

Foarte mulţi deţinători de terenuri şi de ceva bănuţi se puteau apuca peste noapte de construcţia unui bloc, fără să aibă neapărat expertiză în domeniul acesta. Mulţi dintre ei îşi permiteau chiar şi cu avansurile încasate să nu mai finalizeze construcţiile respective sau să nu respecte legislaţia din domeniul Legii locuinţei.

Toate chestiile astea au dispărut brusc, printr-o legislaţie care îi obligă să meargă la finanţare bancară şi, după cum ştiţi, băncile nu au neapărat un apetit foarte ridicat spre a finanţa construcţii rezidenţiale. Aşa că mulţi vor dispărea din piaţă, iar cei care vor rămâne şi se vor putea credita din bănci vor transfera costul de creditare către consumatorul final, adică cei care vor cumpăra proprietăţile respective", a explicat Baiţelu.

Astfel, a adăugat el, va creşte calitatea în sectorul imobiliar.

De asemenea, Marius Baiţelu a atras atenţia că o preocupare pentru domeniul imobiliar se constată în ultimul timp şi din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

"Am văzut că şi ANPC-ul începe un val de controale la dezvoltatori imobiliari şi vor merge în principal pe respectarea Legii locuinţei, adică pe respectarea suprafeţelor minime şi a celorlalte caracteristici care sunt date de Legea locuinţei, multe dintre ele ocolite, pentru că până în prezent ANPC-ul făcea recomandări. De-acum, o să meargă să dea amenzi care pot merge până la, dacă am reţinut bine, 1% din cifra de afaceri. Aşa că lucrurile se schimbă semnificativ. Va creşte calitatea, va creşte siguranţa consumatorului de real estate, dar şi preţurile cu siguranţă vor creşte şi ăsta va fi un factor decisiv în piaţa imobiliară din următorii ani", a arătat acesta.

Fondatorul GKM Group a vorbit şi despre forţa de muncă existentă în sectorul construcţiilor, subliniind că aproape 100.000 de muncitori au fost aduşi din afara ţării, iar numărul acestora va creşte, pentru că "românii fug de meserii".

"Dacă vorbim despre construcţii în general, avem un avans de 7% anul ăsta, dar el este în principal susţinut de lucrări publice şi mai ales de cele de infrastructură, de fondurile din PNRR - cele pe care am putut să le accesăm, că o parte le-am pierdut - suprapuse cu alte finanţări europene şi cu fonduri guvernamentale.

Au angrenat undeva la peste 460.000 de oameni în sectorul construcţiilor în anul 2025 şi cred că deja ne apropiem de 100.000 de muncitori care sunt aduşi din afara ţării, mare parte dintre ei forţă de muncă necalificată. Dar acest trend va continua să crească, pentru că românii fug de meserii, din păcate, deşi ele sunt cele care vor fi ocolite de impactul inteligenţei artificiale în următorii ani", a transmis Marius Baiţelu.

Ce prevede Legea Nordis

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, vineri, că a promulgat "legea care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare", cunoscută şi sub numele de Legea "Nordis".

"Se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare", a transmis şeful statului, care a adăugat şi ce alte modificări apar în piaţa imobiliară. În luna noiembrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat aşa-numita Lege "Nordis".

"Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri", a mai menţionat Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

"Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect.

Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare.

Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri.

Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare", a postat Nicușor Dan.