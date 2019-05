Dar și Har. Cât de greu e să adopți un copil? Cum s-a modificat legislația privind adopțiile

Foto: pixabay.com

Primăria Sectorului 4 vrea să ofere o viaţă mai bună copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială.



136 de copii, cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, care se află în prezent în sistemul de protecţie socială, pot avea şansa să fie îngrijiţi şi educaţi, să crească frumos în mijlocul unei familii adevărate, de care nu s-au putut bucura până acum.



Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, mai exact are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de întreţinere, igienă, educaţie şi odihnă, are o stare de sănătate fizică, psihică, emoţională corespunzătoare şi care a urmat cursurile specifice de formare profesională, poate deveni asistent maternal profesionist.



Asta înseamnă că poate lua în îngrijire, la domiciliul propriu, un copil aflat în dificultate, pentru a-i oferi atât condiţii de trai mai bune cât şi afecţiunea de care are atâta nevoie.

Cristina Neacşu, director general adjunct la Protecţia Drepturilor Copilului sector 4, a declarat că cei interesaţi să devină asistenţi maternali trebuie să nu aibă cazier, să nu sufere de boli psihice, să nu aibă copii în sistemul de protecţie, să nu fie decăzuţi din drepturile părinteşti sau să aibă copii care au fost declaraţi abandonaţi.

Aflați mai multe informații urmărind materialul video de mai jos!