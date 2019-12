David era un copil perfect sănătos și sportiv. Dar, într-o zi, un accident stupid l-a transformat într-o legumă. Acum totul s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire. Iar drumul nu este deloc ușor

Adolescentul de 13 ani s-a suit pe casă, a alunecat și a căzut, lovindu-se puternic la cap.

Acum, pe pagina de Facebook, „David își pierde vederea in fiecare zi. Ajuta-l sa se recupereze” se încearcă să se strângă bani pentru ca tânărul să aibă o nouă șansă lao viață normală.

„Cazul lui David îl știm de la antrenorul său de fotbal, Eugen Dobre. Până anul trecut, David era unul dintre cei mai buni portari ai echipei Comprest Gym București, Grupa 2005.

Are 13 ani, este un copil superb și iubește două lucruri: școala și fotbalul. Totul a fost perfect pentru el, până anul trecut, când, într-o clipă de neatenție a alunecat și a căzut în cap. S-a suit pe casa, a alunecat și a căzut. Dintr-un copil sportiv, perfect sănătos, David devenise o legumă. Grave contuzii craniene, oase rupte, deficiențe grave de vedere, crize de epilepsie provocate de lovitura la cap. Creierul i-a fost afectat, dar încă nu s-a atrofiat și încă mai are șanse foarte mari de recuperare în totalitate.

Medicii nu promit încă nimic, dar mi-au spus că, dacă va avea noroc și va fi supus unor intervnții chirugicale la creier și va urma cu strictețe procedurile de recuperare, are șanse chiar să joace fotbal din nou, să redevină iar băiețelul plin de viață care era până anul trecut.

David face recuperare în București, însă insuficientă, pentru a-și reveni complet. Am trimis analizele și investigațiile lui David în Turcia, la una dintre cele mai bune clinici de recuperare din Europa, iar David este așteptat cât mai repede pentru investigații amănunțite și pentru tratament. În Turcia va face o recuperare cu roboți, care îi asigură șanse foarte mari de refacere totală. Pentru început, ar trebui să stea 45 internat de zile la spitalul din Istanbul. Va trebui obligatoriu însotit de mama sa, dar și de surioara lui de doar un an, care nu are cum să rămână singură acasă.

Din păcate, David provine dintr-o familie extrem de săracă, iar cheltuielile cu spitalizarea, tratamentul, transportul, cazarea, hrana și medicamentația sunt imposibil de acoperit de mama lui.

Părinții sunt divorțați, iar el locuiește alături de mama si de surioara lui în cartierul Ferentari. Trăiesc de pe o zi pe alta. Cu toate acestea, mama se zbate din răsputeri și-l duce pe David la fizioterapie și kinetoterapie în București, copilul făcând deja progrese vizibile. Are nevoie, însă, de un tratament mult mai intens, precum și de intervenții la cap, membre și șold.

Eugen, antrenorul său, a crezut în David și în talentul său și l-a luat de mic în echipa sa de fotbal, făcând din el unul din cei mai buni portari de vârsta lui. Domnul antrenor a sperat, așa cum speră și pentru alți copii sărmani, că prin sport de performanță le poate oferi copiilor săraci un viitor.

Haideți să ne unim cu toții, pasionați sau nu de fotbal, să-l ajutăm pe acest mic fotbalist să-și revină! Vă implor, haideți să facem și de data aceasta un miracol și să-l ajutăm pe David să redevină copilul energic și frumos care era o dată. Să renunțăm într-o zi la o cafea sau la un pachet de țigări și să facem o faptă bună. Doar împreună putem reuși.

Doamne ajută!”.