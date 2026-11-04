De ce ajung adolescenții să accepte droguri, chiar dacă știu riscurile. Campania „Conștient, nu dependent” ajunge la Giurgiu

2 minute de citit Publicat la 14:09 04 Noi 2026 Modificat la 14:09 04 Noi 2026

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Presiunea prietenilor poate cântări uneori mai mult decât avertismentele despre pericolul drogurilor. Pentru un adolescent care își dorește să fie acceptat într-un grup, refuzul unei propuneri poate deveni dificil, mai ales atunci când cei din jur îi spun că o anumită substanță nu este periculoasă.

Aceste situații vor fi discutate joi, 5 noiembrie, la Giurgiu, în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Întâlnirea cu elevii va avea loc de la ora 11:00, la Teatrul „Tudor Vianu”, cu participarea expertului antidrog Cătălin Țone și a psihologului Gabriela Maalouf.

Unul dintre subiectele întâlnirii va fi felul în care adolescenții ajung în contact cu drogurile. Curiozitatea, dorința de apartenență și influența prietenilor pot contribui la decizii pe care tinerii nu le-ar lua în alte împrejurări.

Riscurile sunt complicate și de informațiile greșite care circulă despre anumite substanțe. Ideea că unele droguri ar fi inofensive sau că experimentarea ocazională nu poate avea consecințe este contrazisă de datele medicale.

Raportul european privind drogurile, publicat în iunie 2026 de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), avertizează că piața substanțelor interzise devine tot mai diversificată. Apar produse noi, unele cu concentrații ridicate de substanțe active, iar consumatorii pot fi expuși unor efecte pe care nu le anticipează.

În acest context, Cătălin Țone va discuta cu elevii din Giurgiu despre riscurile consumului, despre modul în care drogurile ajung în cercurile de prieteni și despre informațiile false care pot influența deciziile adolescenților.

Gabriela Maalouf, psiholog și expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va aborda problema din perspectiva relațiilor și a vulnerabilităților emoționale.

Pentru un adolescent, teama de a pierde prieteniile sau de a fi exclus din grup poate face dificilă exprimarea unui refuz. De aceea, capacitatea de a recunoaște presiunea și încrederea de a cere ajutor sunt teme importante ale întâlnirii.

Un alt subiect îl reprezintă relația cu părinții și profesorii. Schimbările bruște de comportament, izolarea sau dificultățile emoționale nu indică automat un consum de droguri. Pot fi însă semnale că un tânăr traversează o perioadă dificilă și are nevoie să fie ascultat.

Reacția adulților contează în astfel de situații. O conversație purtată fără acuzații poate ajuta adolescentul să vorbească despre problemele sale, în timp ce teama de pedeapsă îl poate determina să ascundă ceea ce i se întâmplă.

Întâlnirea de la Giurgiu continuă seria acțiunilor naționale din campania „Conștient, nu dependent”, după evenimentul desfășurat pe 3 noiembrie la Craiova.

În paralel, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României derulează proiectul „Ora de dirigenție – un an întreg pentru prevenție”, ediția 2026–2027, prin care profesorii pot organiza activități dedicate prevenirii consumului de droguri și discuții despre situațiile de risc pe care elevii le pot întâlni.În 2026, Campania natională „Conștient, nu dependent” a ajuns în peste 30 de orașe din toată țara, iar la întâlnirile cu specialiștii noștri au participat peste 50.000 copii, tineri, profesori și părinți.





