“Declanșăm greva generală dacă vor fi tăieri de 10% la fondul de salarii”. Avertismentul sindicaliștilor din sănătate pentru Guvern

Reprezentant Sanitas: "Votul unanim al liderilor județeni a fost să declanșăm greva generală". FOTO: HEPTA

Sindicaliștii din Sănătate vor declanșa greva generală dacă Guvernul va decide ca tăierile cu 10% a cheltuielilor de personal se vor aplica și în sistemul sanitar, a precizat pentru Antena 3 CNN Viorel Hușanu, reprezentant al Federației Sanitas.

El a spus că în urma convocării Consiliului Național al organizației sindicale, reprezentanții județeni ai Sanitas au votat în unanimitate pentru declanșarea grevei generale, dacă sectorul sanitar nu va fi exclus de la tăierile de cheltuieli bugetare:

“În aceste zile, Federația Sanitas a convocat Consiliul Național pentru a analiza în detaliu toate aspectele care afectează cele două sisteme, pentru că noi reprezentăm și sănătatea, și asistența socială. Liderii județeni au venit încărcați cu toate problemele din teritoriu, iar în ultimele două zile am avut patru ședințe lucrative unde am pus pe masă toate problemele pe care le-au semnalat membrii noștri de sindicat.

Votul unanim al liderilor județeni a fost să declanșăm greva generală, dacă nu vom fi exceptați de la tăierile cu 10% a cheltuielilor de personal. Asta e cea mai mare dorință a nostră acum, dar sunt mult mai multe probleme în Sănătate pe care le doream rezolvate de opt ani”, a precizat Viorel Hușanu.

Amintim faptul că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus, într-un interviu la Antena 3 CNN, că personalul medical va fi afectat de tăierile bugetare în contextul discuțiilor despre reducerea bugetului pentru salarii cu 10% pentru fiecare minister. Alexandru Rogobete a precizat că măsurile care au fost deja luate la nivelul Ministerului Sănătății au creat economii suficiente în sistem.

“Eu nu știu la Ministerul Sănătății să existe un document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. Da, există multe măsuri, o parte deja implementate, o parte urmează, care au un singur rol: de a realiza serviciile de sănătate mai bune, de a face economii în interiorul sistemului. De aici și până a veni și să vorbești despre un domeniu pe care nu îl coordonezi, mi se pare puțin lipsit de echilibru”, a spus Alexandru Rogobete.

Și premierul Ilie Bolojan a transmis că vor exista și excepții în ceea ce privește tăierea de cheltuieli cu salariile, în cazul funcționarilor care au fost deja vizați de măsuri.