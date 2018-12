Deputat PSD amenințat cu moartea într-o secție de Poliție din București: „Polițiștii s-au făcut că nu aud”

Foto: Facebook/Petre Florin Manole

Deputatul PSD Florin Manole a scris, duminică pe Facebook, că a fost ameninţat de trei persoane în Secţia de Poliţie nr. 1 din Bucureşti că va fi omorât.

„O rudă a mea era acolo cu acești indivizi și își făceau plângeri. Ruda mea se plângea că a fost lovită. În contextul ăsta, m-a sunat pe mine și am mers acolo. Era în prezența polițiștilor. Au zis că nu au auzit nimic. Nu voi face nicio plângere. Cazul meu este irelevant. Trebuie să găsim o soluție să protejăm cetățenii în astfel de situații”, a spus deputatul PSD, la Antena 3.

„Sunt chiar acum la Sectia de Politie nr 1. Ascult cum sunt amenintat de 3 indivizi: te omor, cutite, iesi afara sa vezi tu, etc.

Am venit aici pentru ca o ruda, lovita si amenintata, m-a sunat - e dreptul sau legal sa faca asta. Mi-a spus ca 3 barbati il ameninta in sectia de politie si ii e frica pentru ca politistii asista pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagereaza.

In zona de relatii cu publicul, in fata politistului de serviciu sunt amenintat la randul meu.

Daca depun o plangere, nu pot aduce probe audio-video pentru ca - mi se spune - supravegherea in interiorul sectiei e doar video nu si audio.

Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frica.

Ce fac insa altii, mai vulnerabili, in alte cazuri? Le influenteaza amenintarile declaratiile pe care le fac? Sigur ca da. E normal sa te temi pentru siguranta ta IN sectia de politie? Sigur ca nu.

O sa adresez o intrebare Ministrului de Interne: cate sectii au supraveghere audio-video? Cate nu au? Cum putem sa remediem situatia?

Este imperativ sa rezolvam aceasta problema. Daca ea exista la Sectia nr 1, in centrul Bucurestiului, sigur exista si in alte parti. Increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie”, a scris Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.