Detalii incendiare! Ce i-a promis George Maior șefului Comisiei SRI

Foto: Agerpres

Claudiu Manda şi George Maior au stat de vorbă timp de o oră. Cei doi au convenit ca fostul şef SRI să fie audiat în comisia parlamentară de control al activităţii servicului în data de 27 februarie, de la ora 11. Manda a specificat că nu a intrat în detaliile niciunui subiect în legătură cu care va fi audiat Maior.

„A fost o discuţie de o oră. Ştia, cred, în mare parte, care sunt subiectele, pentru că subiectele au apărut în spaţiul public. (...) Am spus că vom discuta şi vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse în atenţia comisiei de cei care au venit la comisie, subiecte care sunt inclusiv în spaţiul public. Din punctul meu de vedere, ce a apărut în spaţiul public ştia destul de bine sau în mare parte, ştie la ce să se aştepte sau să răspundă, nu am discutat în detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut în revistă vreun subiect, pentru că eu cred că aceste lucruri trebuie să le facem în cadrul comisiei”, a precizat Claudiu Manda.

George Maior susţine că nu a refuzat niciodată să se prezinte în faţa comisiei de control a SRI. Doar că programul său şi faptul că este plecat în Statele Unite a fost o piedică în acest sens.

De data aceasta, după discuţia cu şeful comisiei, s-a stabilit o dată pentru audiere.

„Eu cred că am avut o discuţie foarte bună. Este în interesul tuturor să clarifice anumite aspecte pe care le-aţi văzut în spaţiul public. Nu am nicio reţinere, cum nu am avut de fapt niciodată, în a mă prezenta la invitaţia unei comisii pentru a discuta orice aspecte ridicate de membrii acelei comisii. Aştept cu nerăbdare să încheiem această discuţie, a spus Maior după întâlnirea de la Parlament”, a spus Maior, după întâlnirea de la Parlament.

George Maior a insistat să ţină la secret discuţiile pe care le-a avut cu şeful comisiei SRI. Cei doi au avut vineri o întâlnire preliminară, în vederea audierii fostului director SRI în comisie.

Maior ar fi cerut expres comisiei parlamentului ca presa să nu aibă acces în clădire, dezvăluie un senator USR.