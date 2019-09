Dezvăluiri șocante despre ce se întâmpla de fapt la Episcopia Hușilor. Fost seminarist: „Mi-a băgat mâna nu pe lenjerie, ci direct, şi m-a strâns“

Dezvăluiri de-a dreptul șocante făcute de un fost seminarist despre ce se întâmpla de fapt la Episcopia Hușilor. Se pare că nu doar Corneliu Bârlădeanu ar fi abuzat sexual elevii de la Seminarul Teologic din Huşi, ci şi Sebastian Jitaru, arhimandritul condamnat la închisoare în dosarul de şantaj care a zguduit Biserica Ortodoxă Română în 2017.

Jurnaliştii de la „Să fie lumină“ au publicat un nou episod dintr-o amplă investigaţie despre scandalul sexual care a zguduit Episcopia Huşilor. Potrivit dezvăluirilor făcute de „Să fie lumină”, primii elevi de seminar căzuţi pradă abuzurilor lui Sebastian Jitaru, fost arhimandrit al Episcopiei Huşilor, sunt din perioada 2009-2010.

Tudor avea 15 ani, fiind elev în clasa a IX-a când a fost ademenit de „părintele Sebastian”. Adolescentul a rămas corigent pe vară la o materie, iar cu o săptămână înainte de examen a mers şi a stat la Episcopie, „la chilii”, pentru a se pregăti. În weekend-ul dinaintea susţinerii examenului, într-o sâmbătă seară, a fost abordat în curtea Episcopiei de Sebastian Jitaru, care l-a invitat la el în chilie să vadă împreună un film. Jitaru l-ar fi întrebat apoi dacă are o prietenă, dacă a făcut ceva cu ea, şi cum răspunsul a fost nu, arhimandritul a continuat întrebându-l dacă nu a încercat şi cu băieţi. „În momentul ăla, nu ştiu, am fost terminat. Toate gândurile mele că e test se împrăştiau. Am zis: nu părinte, că e păcat! (...). A luat mâna lui stângă, mi-a băgat mâna... nu pe lenjerie. A băgat mâna direct şi m-a strâns”, a povestit ruşinat fostul seminarist.

Tânărul a mărturist că în momentul acela a fugit, lăsându-şi papucii în chilia arhimandritului. De frică, s-a încuiat în camera sa. În ciuda acestui episod a continuat să meargă la cursurile Seminarului Teologic. Dată fiind vârsta fragedă, s-a temut să povestească ce i s-a întâmplat.