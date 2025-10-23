Distrigaz anunță că reluarea alimentării cu gaze naturale nu este taxată dacă întreruperea se face din motive tehnice

În cazul în care Distrigaz Sud Reţele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcţiune a clienţilor nu se taxează / Foto: Getty Images

Distrigaz Sud Reţele nu taxează repunerea în funcţiune a clienţilor, în cazul în care întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, precizează reprezentanţii companiei într-un răspuns transmis la solicitarea Agerpres.

„În cazul în care Distrigaz Sud Reţele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcţiune a clienţilor nu se taxează. Operatorii economici autorizaţi ANRE, care prestează lucrări pentru clienţii finali în baza contractelor directe cu aceştia, au tarifele stabilite în piaţa liberă. Singurele servicii conexe pentru care Distrigaz Sud Reţele percepe tarif sunt sistările de gaze solicitate de furnizor ca urmare a neplăţii facturilor de gaze sau sistările la cererea expresă a clientului, atunci când acesta doreşte să-şi facă modificări în locuinţă şi doreşte ridicarea contorului”, au explicat reprezentanţii companiei.

Potrivit acestora, în cazul în care sunt sesizate scurgeri de gaze de locatarii unui bloc de locuinţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligaţia distribuitorului de gaze, în speţă Distrigaz Sud Reţele, este de a interveni în caz de urgenţe gaz şi de a întrerupe alimentarea cu gaze naturale pentru siguranţa consumatorilor. Odată realizată această acţiune, clientul în cauză este informat în legătură cu obligaţia de a contracta un operator economic autorizat de ANRE. Operatorul economic ales de client va remedia neconformităţile/defectele, va efectua revizia tehnică a instalaţiei de utilizare şi va transmite către Distrigaz Sud Reţele toate documentele care atestă că aceasta îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

„În baza acestor documente justificative se poate relua alimentarea cu gaze, numai de către operatorul de distribuţie, în condiţii de siguranţă”, a precizat sursa citată.

În ceea ce priveşte o concluzie preliminară legată de explozia care a avut loc vineri, într-un bloc de locuinţe din Rahova, reprezentanţii companiei au precizat că, ancheta fiind în desfăşurare, nu pot da curs solicitărilor care vizează direct sau indirect informaţii referitoare la obiectul anchetei şi care pot influenţa derularea acesteia.

„Distrigaz Sud Reţele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a punctat sursa menţionată.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a anunţat vineri că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale.

Controlul vizează şi firmele care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din blocul care a explodat în Calea Rahovei.

Trei persoane au murit şi 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei.