Donarea de sânge a fost suspendată într-un centru de transfuzie sanguină din cauza virusului West Nile

Persoanele ce au domiciliul în judeţele cu risc pot dona doar în centrele judeţene de transfuzii din judeţul de domiciliu. sursa foto: Getty

Donarea de sânge a fost sistată temporar la Centrul de transfuzie sanguină din Cluj, din cauza infecțiilor raportate cu virusul West Nile, notează Agerpres.

„Restricţii temporare privind donarea de sânge datorită infecţiilor raportate la nivel Naţional şi European cu virusul West Nile. În judeţul Cluj a fost raportat un caz în localitatea Turda - donatorii cu domiciliul în această localitate pot să se prezinte la donare doar începând cu data de 01.11.2025”, se arată într-o postare pe Facebook a Centrului de transfuzie sanguină Cluj.

Oficialii centrului mai precizează că restricțiile temporare îi privesc pe donatorii care au călătorit în ultimele 28 de zile în judeţele/ţările în care au fost raportate cazuri de infecţie cu virusul West.

Totodată, persoanele ce au domiciliul în judeţele cu risc pot dona doar în centrele judeţene de transfuzii din judeţul de domiciliu.

"Virusul West Nile se transmite prin înţepătura ţânţarilor şi poate fi prezent în sânge chiar şi la persoane fără simptome. Vă mulţumim pentru responsabilitate şi pentru sprijinul oferit siguranţei transfuzionale!", se mai arată în postarea Centrului de Transfuzie Sanguină Cluj.