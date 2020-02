Drama prin care trece o femeie izolată la domiciliu în Alba: Mi-au dat block și nu m-a sunat nimeni!

Potrivit Libertatea, femeia trebuia monitoritzată de două ori pe zi, însă a fost blocată pe Facebook de șeful DSP după ce l-a întrebat cum poate dovedi absența către angajatorul din Italia, iar nimeni n-a sunat-o timp de 4 zile.

“A fost o adevărată isterie legată de coronavirus când am venit din Italia, unde sunt stabilită. Stau în San Martino Buon Albergo, Veneto, Italia, am ajuns luni la Cluj cu o cursă de Bergamo. Imediat am fost contactată și de DSP, dar și de doi agenți de Poliție care m-au informat referitor la situație.

Mi s-a zis că voi fi monitorizată de două ori pe zi, însă, în afară de un polițist pe care l-am văzut miercuri pe stradă, nu mi-a zis nimeni nimic de luni încoace”, a declarat victima.

Maria Preja susține că l-a contactat pe Facebook inclusiv pe directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, pentru a-l întreba ce poate face în legătură cu concediu medical, “am venit doar pentru 7 zile și va trebui să rezolv cu angajatorul din Italia. Mă gândeam că, venind cu monitorizarea, vor face vreo fișă prin care să pot dovedi că am stat acasă”. Însă femeia spune că șeful DSP Alba i-a blocat apelurile pe telefon.

Citeşte întreaga ştire: Femeie izolată la domiciliu în Alba: „Mi-au spus că voi fi monitorizată de 2 ori pe zi, dar mi-au dat block și nu m-a sunat nimeni!”