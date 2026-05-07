Drogurile ajung la copiii de 12 ani. Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent” intervine direct în școli

Vârsta la care debutează consumul a coborât periculos de mult în România, atingând frecvent pragul de 12 sau 13 ani, în special pe fondul accesibilității noilor substanțe psihoactive, care inundă piața la prețuri derizorii. În același timp, datele naționale indică faptul că unul din zece tineri români a experimentat cel puțin o dată un drog ilicit până la terminarea studiilor. Pentru a opri aceast fenomen, prevenția trebuie să intervină masiv direct în școli și comunități. În acest context, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a desfășurat o serie de acțiuni de prevenție la Drobeta-Turnu Severin.

În prima etapă a zilei, 400 de elevi au luat parte la o dezbatere frontală, lipsită de menajamente, alături de expertul antidrog Cătălin Țone. Specialistul a abordat direct una dintre cele mai mari capcane ale generației actuale: digitalizarea pieței negre. Tinerii au aflat că rețelele de distribuție au abandonat metodele clasice de vânzare stradală în favoarea platformelor de socializare și a aplicațiilor de mesagerie criptată. Prin aceste canale, dealerii intră în contact direct cu minorii, ascunzându-se în spatele unor conturi false sau al unor grupuri virtuale aparent inofensive. Faptul că acest sistem funcționează la cote maxime este demonstrat de rapoartele DIICOT, care atrag atenția că peste 77% dintre dosarele penale instrumentate anul trecut s-au axat exclusiv pe traficul și consumul de droguri. Pe lângă expunerea acestor tactici, discuția cu elevii a atins și resorturile intime ale deciziei de a consuma, demontând mitul teribilist al „controlului” absolut asupra substanțelor de mare risc.

Prevenția rămâne însă ineficientă dacă adulții nu sunt echipați, la rândul lor, să recunoască pericolul și să intervină corect. Din acest motiv, organizatorii au dedicat o sesiune separată unui număr de 400 de profesori și părinți, veniți să înțeleagă cum își pot proteja copiii înainte să fie prea târziu. Cătălin Țone le-a explicat participanților că adicția rareori pleacă de la o simplă curiozitate. Cel mai adesea, aceasta se grefează pe un fond emoțional fragil. Lipsa de validare în mediul familial, anxietatea legată de performanța școlară și nevoia disperată de apartenență la un grup sunt factorii invizibili care îi împing pe adolescenți spre refugiul chimic. Cadrele didactice și părinții au primit o serie de instrumente practice pentru a distinge între schimbările normale de comportament specifice pubertății și semnele clare ale consumului de stupefiante, învățând totodată cum să deschidă canale de comunicare non-agresive cu adolescenții.

Acțiunea desfășurată miercuri la Drobeta-Turnu Severin a confirmat o necesitate acută a comunităților din afara Capitalei de a fi susținute cu expertiză de cel mai înalt nivel. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă astfel să extindă rețeaua de siguranță a campaniei „Conștient, nu dependent”, argumentând că doar printr-un efort comun, care îmbină informarea riguroasă a elevilor cu educarea adulților, școala poate redeveni un mediu sigur pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor.