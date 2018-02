Ecaterina Andronescu, în lacrimi la tv: ”Nu vreau să spun prin ce am trecut”

Ecaterina Andronescu a izbucnit în lacrimi la un post de televiziune, în momentul în care s-a discutat despre dosarul Microsoft, în care şi ea a fost implicată. Şapte foşti miniştri iniţial acuzaţi au scăpat de toate acuzaţiile.

Mai mult, procurorii anticorupţie au dispus joi clasarea cauzei faţă de foştii miniştri Dan Nica, Silvia Adriana Ţicău şi Alexandru Athanasiu cercetaţi pentru abuz în serviciu în dosarul Microsoft.

"E incorect. Eu nu eram ministru când s-au cumpărat acele licenţe. M-a şocat acel lucru. Eu nu am dat nicio declaraţie. I-am atras atenţia asupra acestei chestiuni. Directiva era directivă şi nu a contat. Am mers mai departe. Aş vrea să uit acea perioadă. Eram penală. Nu vreau să vă spun prin ce am trecut", a spus Ecaterina Andronescu.