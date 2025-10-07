Echipa Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a fost premiată la o competiție internațională din Cipru

<1 minut de citit Publicat la 16:14 07 Oct 2025 Modificat la 16:14 07 Oct 2025

Pentru prima dată, o echipă a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a reprezentat România la o competiție internațională de profil, desfășurată în regiunea Larnaca, din Cipru, în perioada 1–4 octombrie.

Concursul, intitulat „Raliul Afroditei”, a reunit 34 de echipe din peste 20 de țări, oferind profesioniștilor din domeniul medical de urgență ocazia de a-și demonstra abilitățile în situații-limită, simulate realist.

Din echipa SABIF au făcut parte:

Dr. Oanță Mihai,

Dr. Nae Marian,

Asistent Andrasi Alexandru,

Asistent Pițigoi Silviu,

alături de Dr. Cristian Grasu, Director Program PHTLS România, și Dr. Alis Grasu, Manager General SABIF.

Efortul și profesionalismul echipei române au fost recunoscute prin Premiul Juriului, o distincție care confirmă nivelul ridicat de pregătire al personalului medical de urgență din România.

„Suntem mândri de oamenii noștri și de modul în care ne ocupăm de ei, astfel încât să facă față oricăror provocări — în binele cetățeanului”, au transmis reprezentanții SABIF.