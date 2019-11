Femeia din Târgu Jiu a ajuns la spital cu o durere cumplită de cap. A avut parte însă de ceva cu totul neașteptat: „Medicul era foarte deranjat că am venit”

Foto: Pixabay.com

Femeia din Târgu Jiu a ajuns la spital cu o durere cumplită de cap. A avut parte însă de ceva cu totul neașteptat.

Întâmplarea a fost relatată de Emy Bărsăşteanu pe pagina sa de Facebook.

„27 noiembrie, ora 2.00, am îndrăznit să deranjez personalul spitalului, cu o durere infernală de cap care nu mai ceda la nici un analgezic. Acesta durere persista de două zile, am zis sa merg să mă vadă un medic, dar vă daţi seama că am îndrăznit la ora 2.00 dimineata, în situatia în care am lăsat acasă trei copii, dintre care unul de numai doi ani care este dependent de mine. De la intrare, în condiţiile în care abia mă mai ţineam pe picioare de durere, prioritar a fost semnarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi abia apoi a început completarea fişei pentru examinare. Am fost preluată si aşezată într-un pat, cu un geam deschis deasupra capului, de unde venea un curent de nesuportat pentru un pacient cu migrenă. Am rugat asistenta să îl închidă, dar mi-a spus că o să îl închidă mai târziu, că trebuie să aerisească ca a fost cineva care mirosea urât. Nu l-au închis deloc în cele trei ore cât am stat acolo. Medicul foarte deranjat că are foarte multe cazuri la ora la care ar trebui să doarmă, asistente care petrec timpul pe telefon şi un calmant care a venit după aproximativ o oră şi jumătate. Singurul personal amabil era brancardierul, care îi cerea scuze doamnei de la RMN, de asemenea foarte revoltată că a fost chemată pentru o urgenţă“, scrie femeia, potrivit Adevarul.