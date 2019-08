Fost şef din Jandarmerie, amendat după ce a sunat fără motiv la 112. Care a fost explicația acestuia

Foto: Agerpres

Gheorghe Avram, fost şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare, a fost amendat cu 500 de lei pentru că a sunat la 112 şi a anunţat că s-ar fi rătăcit, el spunând când a fost găsit că a încercat să testeze reacţia autorităţilor.



Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, Adriana Pop, a declarat sâmbătă că a fost un apel la 112 pentru o persoană rătăcită în pădurea Noroieni. Când persoana respectivă a fost găsită, a spus ca a fost doar "un test".



"Am avut un apel la 112 pentru o persoană rătăcită. Aceasta a fost localizată rapid de către cei de la STS, am trimis la fata locului un echipaj de prim ajutor, iar persoana a fost găsită imediat, fără nicio problemă. Am înţeles de la colegi că a spus că a făcut un test. Dacă era un test, trebuia să fie organizat ca un test. Apelul a fost înregistrat ca un apel abuziv", a spus Adriana Pop.



În urma apelului abuziv, bărbatul a fost amendat de poliţişti.



"Bărbatul a fost sancţionat cu 500 de lei pentru apel abuziv la numărul 112", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, Paula Gabor.



Surse judiciare au precizat ca persoana sancţionată este un fost şef al IJJ Satu Mare, Gheorghe Avram.