Ghid pentru șoferi: Cum poți afla rapid câte puncte de penalizare ai acumulat. Noul serviciu lansat de MAI

1 minut de citit Publicat la 17:00 12 Mai 2026 Modificat la 17:00 12 Mai 2026

Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare și sancțiunile rutiere. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Interne anunță extinderea serviciilor digitale disponibile prin platforma HUB MAI, astfel încât șoferii să poată verifica online situația permisului de conducere, inclusiv punctele de penalizare și istoricul sancțiunilor rutiere.

Potrivit instituției, informațiile pot fi accesate direct din contul personal, fără deplasări la ghișeu și fără timp de așteptare. Serviciul este disponibil permanent, 24 de ore din 24, prin platforma HUB MAI.

Prin această funcționalitate, șoferii pot afla rapid dacă au puncte de penalizare active, ce sancțiuni figurează în evidențe și dacă se apropie de pragul care poate duce la suspendarea permisului.

MAI spune că noul sistem face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice și are rolul de a reduce birocrația și aglomerația de la ghișee.

Până acum, platforma HUB MAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, iar peste 226.000 de persoane au solicitat prin sistem cazierul rutier.

Conform legislației rutiere, acumularea a 15 puncte de penalizare în decurs de șase luni duce la suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, utilizatorii trebuie să:

acceseze platforma HUB MAI; se autentifice în contul personal; intre în secțiunea „Șoferi și vehicule”; selecteze „Istoric sancțiuni rutiere”; trimită solicitarea online.

Istoricul afișat include sancțiunile și abaterile rutiere active aflate în evidențele oficiale ale autorităților.