Singurul pui de ligru din România a murit in incendiul de la "Arca lui Noe". Stăpânul lui a încercat să-l salveze

Faimosul ligru de la "Arca lui Noe" şi alte animale au murit în urma incendiului izbucnit azi. Sursa foto: captură video TikTok/Karrina.x

Goliath, primul ligru născut în România, a murit în incendiul devastator izbucnit miercuri după-amiaza la colțul zoologic "Arca lui Noe", relatează stiri.botosani.ro. Dorin Șoimaru, stăpânul exemplarului rar, s-a intoxicat cu fum încercând să îl salveze. Conform primelor informaţii, au pierit şi alte animale şi mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate ca să stingă flăcările.

Colțul zoo din Zaharești, judeţul Suceava, deținut de Dorin Șoimaru, a fost cuprins de flăcări miercuri, în jurul orei 14:00, incendiul izbucnind la cabana din incinta menajeriei, unde locuia și proprietarul. Clădirea afectată era lipită de mai multe anexe, inclusiv unele destinate depozitării furajelor, ceea ce a crescut riscul de extindere.

Potrivit pompierilor, focul a cuprins cabana din lemn și spații de depozitare pentru alimente și alte bunuri, existând pericolul de propagare la construcțiile din apropiere. Din cauza amploarei incendiului și a prezenței numeroaselor animale sălbatice, printre care lei și tigri, a fost necesară mobilizarea unui număr mare de echipe de intervenție.

"Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), cu pericol de propagare la alte construcții (corp comun). Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare", au anunțat reprezentanții de la ISU "Bucovina" Suceava.

Goliath era ținut în carantină chiar în zona din care a pornit focul. Dorin Șoimaru a încercat să-l salveze, însă, nu a reuşit şi a suferit o intoxicație cu fum. Medicii au reuşit să îl stabilizeze pe proprietarul amplasamentului, care are 62 de ani, şi s-a decis ca el să fie transportat la spital.

Ligrul, animal rarisim rezultat din împerecherea dintre un leu și o tigroaică, s-a născut la o grădină zoologică privată din Suceava în urmă cu un an. În lume mai există maximum 20 de exemplare de ligru, un animal care ajunge la dimensiuni uriașe.

Datorită intervenției pompierilor militari au fost salvați trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur.

Printre victime se numără faimosul ligru, un animal hibrid extrem de rar, rezultat din încrucișarea dintre un leu și un tigru, care fusese obținut de Dorin Șoimaru și transformase locația într-o atracție de nivel internațional.