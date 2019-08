Guvernul aprobă stimulente financiare pentru elevii de 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat

Foto: pixabay.com

Guvernul va aproba şi în acest an stimulente financiare pentru elevii şi absolvenţii de liceu care au obţinut media generală 10 la Evaluarea naţională şi la Bacalaureat, a anunţat, marţi, premierul Viorica Dăncilă.



"Guvernul României acordă şi în acest an stimulente financiare pentru elevii care au obţinut media generală 10 la examenele naţionale. Susţinem tinerii capabili de performanţe şcolare şi vom acorda stimulente financiare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la Evaluarea naţională, respectiv 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat. În acest an vor beneficia de aceste recompense 459 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, respectiv 235 de absolvenţi de clasa a XII-a. Mă bucur că numărul absolvenţilor din acest an care au obţinut media 10 este mai mare decât cel de anul trecut", a declarat prim-ministrul, în deschiderea şedinţei de Guvern.

