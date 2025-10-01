Antena 3 CNN Actualitate Social În cât timp parcurg şoferii din Bucureşti o distanţă de 10 kilometri. Blocajele din Capitală par fără sfârşit

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 11:25 01 Oct 2025 Modificat la 11:25 01 Oct 2025
poza in care apar mai multe masini in trafic
De ce se blochează Capitala. Motivele pentru care coșmarul din trafic al şoferilor pare fără sfârşit. Sursa foto: Getty Images

Coșmarul şoferilor din Capitală pare fără sfârşit, deşi autoritățile au promis măsuri de fluidizare a traficului. Maşinile stau tot bară la bară, iar o distanţă de 10 kilometri se parcurge chiar şi în 2 ore. Șantierele şi lipsa proiectelor de infrastructură majoră ţin pe loc zecile de mii de autoturisme care tranzitează zilnic Bucureștiul, informează Antena 3 CNN.

Dacă în alţi ani aveam ore de vârf, dimineaţa, la prânz şi seara, iată că în ultimii 2 ani n-am mai avut parte de astfel de concepte. Practic, stai bară la bară indiferent de oră sau de destinaţie. Cele mai mari piedici din traficul din Bucureşti sunt șantierele deschise, fie că e vorba de cele pentru metrou sau pentru liniile de tramvai. Acestora li se adaugă șantierele deschise pentru lucrările la rețeaua de termoficare. Toate aceste elemente ţin traficul pe loc.

În Capitală, există şi poduri care nu sunt terminate, dar ne lipsesc şi banii pentru aceste proiecte începute înainte de momente oportune. Primăria generală a anunţat, înainte de începerea şcolilor, măsuri menite să fluidizeze traficul, cum ar fi modificarea programului angajaţilor şi prezenţa polițiștilor în peste 90 de intersecţii care sunt considerate cele mai aglomerate din oraş. 

