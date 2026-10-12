Indemnizație lunară de 3.170 de lei pentru tineri de până în 26 de ani. Cine o poate solicita și ce acte sunt necesare

Indemnizație lunară de 3.170 de lei pentru tineri de până în 26 de ani FOTO: Getty Images

Tinerii din România care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3.170 de lei, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, cu condiția să urmeze o formă de învățământ sau să aibă un loc de muncă.

Începând cu anul 2026, indemnizația poate fi solicitate chiar și de cei care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii există posibilitatea recuperării sumelor începând cu 10 aprilie 2026.

Indemnizația este reglementată de articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Condițiile de acordare au fost completate prin Legea nr. 49/2026, intrată în vigoare la 10 aprilie, iar procedura a fost actualizată prin Ordinul nr. 1.277/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 16 septembrie 2026.

Modificările vizează facilitarea accesului la sprijin financiar pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și își continuă studiile sau se angajează, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Cine poate primi indemnizația de 3.170 de lei

Sprijinul financiar se acordă tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul, și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege.

Dar indemnizație nu se acordă automat tuturor persoanelor cu vârsta sub 26 de ani. Pentru a beneficia de indemnizație, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să fi beneficiat de o măsură de protecție specială, în condițiile Legii nr. 272/2004;

Să nu fi împlinit vârsta de 26 de ani;

- Să urmeze o formă de învățământ prevăzută de lege sau să aibă un loc de muncă;

- Să depună cererea și documentele justificative necesare.

Indemnizația lunară pentru tineri în 2026 este de 3.170 de lei lunar

Cuantumul indemnizației este de 3.170 de lei pe lună, conform informațiilor comunicate de ANPIS.

Legea stabilește valoarea acestui sprijin la 4,8 ori indicatorul social de referință (ISR), utilizat pentru calcularea mai multor beneficii de asistență socială. Valoarea ISR în 2026 este de 660 de lei. Aplicarea formulei 660 × 4,8 duce la suma de 3.168 de lei, iar după rotunjire cuantumul acordat beneficiarilor este de 3.170 de lei pe lună

Indemnizația poate fi plătită până la împlinirea vârstei de 26 de ani, atât timp cât beneficiarul îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Acte necesare pentru obținerea indemnizației

Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale.

Dosarul cuprinde, după caz:

Cererea pentru acordarea indemnizației lunare;

Copia actului de identitate;

Adeverința eliberată de DGASPC în evidența căreia s-a aflat tânărul cu măsură de protecție specială;

Adeverința eliberată de unitatea de învățământ, care atestă continuarea studiilor, sau adeverința eliberată de angajator, care dovedește existența unui loc de muncă.

Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS) sau la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB). Documentele pot fi transmise și în format electronic.

Indemnizația poate fi acordată și retroactiv, începând cu 10 aprilie 2026

Ordinul nr. 1.277/2026 introduce o procedură pentru plata retroactivă a indemnizației către tinerii care au părăsit anterior sistemul de protecție specială. Aceștia pot solicita drepturile începând cu 10 aprilie 2026, data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2026, dacă îndeplineau condițiile legale la acel moment.

Pentru a beneficia de această prevedere, cererea trebuie depusă în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordinului, respectiv de la 16 septembrie 2026. În cazul solicitărilor depuse în termen, drepturile se stabilesc pentru perioadele în care beneficiarul a îndeplinit condițiile legale, chiar dacă situația acestuia s-a modificat ulterior.

Dacă cererea este depusă după expirarea termenului de 60 de zile lucrătoare, indemnizația se acordă începând cu luna depunerii cererii, cu condiția îndeplinirii criteriilor legale.

În septembrie 2026, 9.536 de tineri proveniți din sistemul de protecție specială care își continuă studiile sau au un loc de muncă au primit indemnizația, valoarea plăților efectuate fiind în valoare de peste 30,2 milioane de lei, potrivit ANPIS.