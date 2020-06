Îngerul necunoscut din Oradea care a dat viață

Gabriel, un fost pompier devenit asistent medical, şi-a dat seama că victima de pe asfalt - un motociclist lovit de o maşină - nu are semne vitale şi ar putea muri până la sosirea ambulanţei. Cinci minute l-a resuscitat continuu şi i-a repornit inima. Au fost 5 minute care au însemnat viaţă! Gabriel Mekereș vrea ca gestul lui să fie un imbold pentru oameni să nu ezite să ajute în situaţii critice şi să deprindă cunoştinţe elementare de prim-ajutor care pot salva vieţi.

”Eram în coloană, începuseră să oprească maşinile, se circula încet. Şi atunci am văzut o Dacie lovită. Şi un pic mai în fatţă multă lume şi pe cineva pe jos.”, spune Gabriel.

Pe un bulevard din Oradea, o maşină lovise în plin un tânăr motociclist. Traficul se blocase, iar oamenii adunaţi în jurul victimei strigau după ajutor. În coloana de maşini oprite era şi Gabriel împreună cu soţia lui. Amândoi asistenţi medicali cu experienţă. Şi-au pus mănuşile şi au alergat să salveze.

”O persoana întinsă pe jos care nu mai respira, era cu faţa în jos înspre bordura de la asfalt. Când am ajuns şi am văzut că nu respiră, am pus mănuşile jos şi am spus cine vrea să ajute să îşi pună mănuşile. -Ce spuneau oamenii?- Să nu-l atingem, lăsaţi-l, nu-l atingeţi! IÎntr-un accident e normal să nu mobilizezi victima. -Tu ce ai făcut?- Deja nu respira, nu mai dădea semne de viaţă, am rugat-o pe doamna asistentă să-i ţină capul şi să-l punem în poziţie de resuscitare.”, adaugă el.

Acolo jos pe asfalt, Gabriel a coordonat o echipă de salvare adunată, la întâmplare, din oameni necunoscuţi. Şi-a dat seama că viaţa celui rănit e un fir subţire care se poate rupe în mâinile lui, chiar în timpul manevrelor de resuscitare. 5 minute, atât a durat să facă inima celui rănit să bată din nou.

Inima a început să bată!

”Atunci începea inima să bată, până atunci nu aveam timp să ne gândim ce a fost, cum a fost, dar ne-am bucurat foarte mult când am văzut că şi-a revenit. Nu sunt multe cazuri. E un sentiment plăcut să ştii că ai reusit să-l faci să respire.”, spune salvatorul.

Gabriel şi-a predat apoi pacientul în condiţii bune echipajului SMURD, alertat la 112. Fără intervenţia lui, efortul medicilor ar fi fost în zadar.

Gestul lui Gabriel a impresionat comunitatea. După accident, pe reţelele de socializare, oamenii îl căutau pe cel pe care-l numiseră " îngerul salvator". S-au ajutat unii pe alţii să-l găsească, pentru ca apoi familia celui salvat să-i poată mulţumi.

Nu se consideră erou. Ar vrea ca din gestul lui oamenii să înţeleagă cât de important este să ajuţi în momente critice. Şi cât de bine este ca orice om să deprindă cunoştinţe elementare de prim ajutor. Minutele în care poţi interveni, până la sosirea ambulanţei, pot însemna viaţă pentru o persoană aflată într-o situaţie de urgenţă. Oricine poate fi omul potrivit, în locul potrivit.