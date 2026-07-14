Lidl retrage din magazine un lot de înghețată care prezintă risc pentru o parte din consumatori

Un lot de îngheţată Gelatelli vândut în magazinele Lidl este retras de pe piaţă FOTO: Facebook/ ANSVSA

Un lot de îngheţată Gelatelli vândut în magazinele Lidl este retras de pe piaţă, întrucât nu poate fi exclusă prezenţa nucilor caju, a anunţat, marţi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a ANSVSA, furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul "Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml", din lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027.

"Persoanele alergice la nucile caju sunt rugate să nu consume produsul din lotul menţionat, din cauza riscului de reacţii alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur", precizează instituţia.

Lidl România a retras produsul de la comercializare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din reţea, contravaloarea urmând să fie rambursată inclusiv fără prezentarea bonului fiscal.

Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat, celelalte produse comercializate sub marca Gelatelli nefiind afectate.

Consumatorii pot obţine informaţii suplimentare la linia de asistenţă pentru clienţi Lidl România.