Liviu Dragnea: Mărirea pensiilor este o măsură necesară pentru societatea românească în ansamblul ei

Foto: captură Antena 3

Mărirea pensiilor reprezintă o măsură necesară nu doar pentru pensionari, ci pentru întreaga societate românească, şi aceasta va continua, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, joi, la reuniunea Consiliului Naţional al Organizaţiei de Pensionari a PSD de la Palatul Parlamentului.



„Noi am hotărât că trebuie să investim în bunăstare şi se poate găsi modelul prin care să se dezvolte şi mediul de afaceri, cu măsuri de relaxare fiscală care generează venituri în plus, şi în acelaşi timp să mărim şi pensiile, şi salariile. Mărirea pensiilor nu este, aşa cum se poate crede, o măsură folositoare pentru pensionari, este o măsură necesară pentru societatea românească în ansamblul ei, este în primul rând o garanţie pentru toţi care încă nu sunt pensionari. (...) Toţi cetăţenii români care muncesc să se gândească că orice măsură pe care noi o luăm pentru pensionari este valabilă şi pentru ei şi luăm măsuri cel puţin până în 2020 care să creeze un sistem de pensii stabil, solid şi care să nu mai lase niciun pensionar în zona de sărăcie şi niciun pensionar în situaţia în care să se gândească dacă mâine are bani de hrană, de plata facturilor sau de medicamente. (...) Medicamentele nu sunt opţionale”, a arătat Dragnea.