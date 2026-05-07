Loto 6/49 de joi, 7 mai. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Joi, 7 mai 2026, au fost organizate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 mai 2026, Loteria Română a acordat 20.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,25 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 7 mai 2026

Loto 6/49: 6, 7, 38, 3, 32, 18

Noroc: 4 8 0 6 8 5 0

Joker: 26, 37, 18, 3, 1 + 7

Noroc Plus: 2 1 6 0 2 0

Loto 5/40: 25, 19, 38, 5, 36, 13

Super Noroc: 0 1 7 5 0 6

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,08 milioane de lei (peste 4,1 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 6,15 milioane de lei (peste 1,19 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 979.500 de lei (peste 190.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 37.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 98.300 de lei (peste 19.100 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 327.100 de lei (peste 63.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.600 de euro).

Premiile care s-au dat duminică, 3 mai 2026

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 84.277,98 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Iași și Ploiești.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat șase câștiguri a câte 68.458,96 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu, Iernut – jud. Mureș și Câmpina și celelalte trei online, două pe bilete.loto.ro și unul pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 58.845,60 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.