MAI a stabilit reguli clare pentru înrolarea şi emiterea datelor în portofelul digital. Cum eşti verificat la înscrierea în RO Wallet

Ce înseamnă portofelul european de identitate digitală. sursa foto: Getty

MAI a transmis, joi, că, pentru verificarea identităţii cetăţeanului care se înscrie în RO Wallet, a stabilit reguli clare pentru înrolarea şi emiterea datelor în portofelul digital. Aplicația RO Wallet va fi disponibilă din ianuarie 2027 şi poate include cartea de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate şi acte de studii.

Înrolarea și emiterea datelor în RO Wallet vor respecta reguli clare de verificare, astfel încât datele să fie protejate, iar identitatea să poată fi confirmată corect, potrivit MAI.

Reguli la înrolarea în RO Wallet

Datele de identitate din portofel pot fi emise doar după o verificare strictă a persoanei

Este necesar un document de identitate valid, cu fotografie sau date biometrice

Autenticitatea documentului trebuie verificată într-o sursă oficială

Trebuie confirmat că persoane care se înrolează este chiar titularul documentului

Se fac verificări pentru documente pierdute, furate sau expirate

De aceea, înrolarea la distanţă porneşte cu cartea electronică de identitate, al cărei cip este semnat de stat

"Actele pe telefon nu mai sunt doar o idee de viitor. RO Wallet prinde contur, pas cu pas. În perioada următoare, proiectul va intra în etape importante de prezentare, testare și dezvoltare, astfel încât aplicația să poată fi folosită în siguranță de cetățeni.

Pentru că vorbim despre identitatea fiecăruia dintre noi, siguranța este esențială. De aceea, înrolarea și emiterea datelor în RO Wallet vor respecta reguli clare de verificare, astfel încât datele să fie protejate, iar identitatea să poată fi confirmată corect.

RO Wallet este construit pentru a fi simplu de folosit, dar atent la ceea ce contează cel mai mult: încredere, protecția datelor și controlul cetățeanului asupra propriilor informații.Aplicația RO Wallet va fi disponibilă din ianuarie 2027", a transmis MAI.

Calendarul lansării

31 octombrie 2026 – mediul de testare (sandbox) și aplicația mobilă de test devin disponibile pentru partenerii care vor integra RO Wallet.

Ianuarie 2027 (Etapa 1) – înrolare la distanță pentru titularii cărții electronice de identitate (CEI), prin citirea cipului cu NFC și PIN-ul cardului.

Trimestrul III 2027 (Etapa 2) – înrolare pentru titularii cărții de identitate clasice, prin verificarea identității în prezență.

Ce este portofelul digital

RO Wallet este portofelul european de identitate digitală (EUDI Wallet) al României, dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne în baza Regulamentului (UE) 2024/1183 (eIDAS 2).

Aplicația permite cetățenilor să își păstreze pe telefon documentele oficiale, să își dovedească identitatea online și offline, în România și în Uniunea Europeană, și să semneze electronic. Datele de identitate sunt emise la cel mai înalt nivel de asigurare prevăzut de legislația europeană.

Prin portofel, utilizatorii pot partaja documente cu autorități private și publice, online și offline, în toată UE. De exemplu, când aplică pentru un loc de muncă în Germania, utilizatorii le pot arăta angajatorilor o diplomă universitară fără să depună actele de la zero.