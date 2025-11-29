Mai mulţi pelerini care au participat la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doi oameni, duşi la spital

2 minute de citit Publicat la 09:14 29 Noi 2025 Modificat la 09:14 29 Noi 2025

Mai mulţi pelerini care au participat la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sursa foto: captură Trinitas TV

ISU Hunedoara a transmis că 24 de pelerini care au participat, vineri, la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil, au fost transportaţi la spital. În total, peste 15.000 de oameni au asistat la slujba de la Mănăstirea Prislop.

Medicii de la ISU Hunedoara au fost nevoiţi să intervină în cazul a 24 de persoane, care au primit îngrijiri medicale. Dintre acestea, 2 persoane, un minor de 13 ani şi un 1 adult, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, indică sursa citată.

Pentru a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate au fost prezente, alături de pompieri, şi echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara şi ale UPU – SMURD, dar şi de la Asociaţia „SALVITAL”.

”Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura că fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii.

Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie să poată avea acces în orice moment", au comunicat ei de la ISU.

Arsenie Boca a fost canonizat

Peste 15.000 de pelerini au mers vineri la Mănăstirea Prislop, unde a avut loc o slujbă istorică: ceremonia de proclamare locală a canonizării părintelui Arsenie Boca. 30 de episcopi ai Sfântului Sinod au oficiat Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii s-au închinat şi la icoana nou-proclamatului sfânt, cunoscut de decenii drept „Sfântul Ardealului”.

Prin canonizare, Arsenie Boca devine oficial un sfânt al întregii ţări. Va fi prăznuit în calendarul ortodox în fiecare an, pe 28 noiembrie, zi marcată cu cruce roșie.

Evenimentul de proclamare locală a canonizării părintelui Arsenie Boca a început încă de joi seară cu slujba privegherii și a culminat vineri dimineață cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod.

Arsenie Boca s-a născut Zian Boca pe 29 septembrie 1910 în localitatea Vața de Sus, județul Hunedoara. De mic, a arătat o înclinație profundă către credință. Astfel, el a urmat Liceul Național Ortodox „Avram Iancu” din Brad, iar apoi și-a continuat studiile la Academia Teologică Ortodoxă din Sibiu, unde a obținut diploma în teologie.

Regimului comunist îi era teamă de puterea de influență pe care starețul o avea asupra credincioșilor și i s-a interzis chiar să mai slujească în biserici.

Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989 și a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop. După moartea sa, popularitatea sa a crescut enorm, iar mormântul său a devenit loc de pelerinaj pentru sute de mii de credincioși anual. Mulți oameni spun că au simțit ajutor divin după ce s-au rugat la mormântul său sau au citit învățăturile sale.